22.09.2020

La Val di Bisenzio premia Giani, nei comuni medicei prevale la Ceccardi. La mappa del voto zona per zona

In città netta l'affermazione del centrosinistra nelle zone a nord e a ovest mentre nei quartieri della parte orientale si registra un sostanziale equilibrio tra i due principali candidati

Ceccardi prima a Carmignano e Poggio a Caiano, mentre Giani vince tutti gli altri comuni della provincia. Il giorno dopo lo scrutinio per le Regionali, l'analisi della distribuzione del voto ci presenta una provincia a prevalenza ancora per il centrosinistra, con l'eccezione dei due comuni medicei. Se ci spostiamo poi in città, ecco che la cartina che pubblichiamo esemplifica bene come gli elettori pratesi si sono divisi, con nella prevalenza di Giani nei quartieri a ovest e a nord della città mentre a est e al centro si assiste ad una sostanziale parità tra i due candidati.

Ma ecco nel dettaglio come si è votato sul territorio pratese. A Prato Giani ha ottenuto il 46,9% dei voti contro il 42,9% della Ceccardi. Più nette le vittorie del nuovo presidente della Regione a Vernio (49,4 contro 41,4), Cantagallo (47,6 a 39,5: risultato più basso per il centrodestra), Montemurlo (47,5 contro 42,6) e Vaiano (47,4 a 42). Ceccardi ha invece ottenuto la maggioranza dei voti a Carmignano con il 44,4% rispetto al 43,1% di Giani, e a Poggio a Caiano, dove ha ottenuto il miglior risultato con 47,4 e Giani a 45.

Nelle zone della città di Prato, invece, Giani vince con distacco a nord (48,8 a 41,6) e a ovest (48,3 a 41,6). Resta avanti anche a sud (46,6 a 42,2) e di poco al centro (44,7 a 44). Mentre è un sostanziale pareggio a est (45,5 Ceccardi contro 45,4 Giani).