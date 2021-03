05.03.2021 h 10:39 commenti

La Val di Bisenzio piange Sergio Pieragnoli, gestore del rifugio Poggio di Petto

Con i fratelli aveva ereditato l'azienda di famiglia specializzata nella produzione di formaggi e salumi. Aveva 65 anni ed era riuscito a superare l'infezione da Covid senza però riprendersi

E' morto Sergio Pieragnoli, titolare insieme ai due fratelli dell'omonima azienda alimentare a La Foresta. Aveva 65 anni ed è deceduto questa notte, 5 marzo, all'ospedale Santo Stefano. Nelle scorse settimane aveva contratto il Covid e, anche se aveva superato l'infezione, da quel momento non si era più ripreso. Sergio Pieragnoli era molto conosciuto come gestore del rifugio Poggio di Petto all'Alpe di Cavarzano che una ventina di anni fa aveva trasformato in ristorante e in una metà di tutti gli amanti del mangiare bene e dell'escursionismo.

L'azienda Pieragnoli, specializzata nella produzione di formaggi e salumi, è stata fondata nel 1949, anticipando il concetto di Km zero. Accanto al servizio all' ingrosso, negli anni, è stata creata anche una bottega, sempre a La Foresta, per la vendita diretta dei prodotti tipici della Val di Bisenzio.

La salma sarà esposta nel pomeriggio alle cappelle del commiato di Vaiano.

“Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Sergio, la sua morte colpisce tutta la comunità - afferma Primo Bosi, presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Vaiano - ricorderemo la sua grande umanità e il suo modo aperto di incontrare le persone ma anche le sue capacità di imprenditore impegnato a valorizzare il territorio della Val di Bisenzio con le risorse ambientali e le eccellenze agroalimentari che lo caratterizzano”.