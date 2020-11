03.11.2020 h 16:45 commenti

La Val di Bisenzio piange Gino Bugetti, storico falegname di Carmignanello

Era il padre della consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti. E' morto all'ospedale di Prato per una malattia che lo tormentava da tempo. Aveva appena compiuto 90 anni

E' morto Gino Bugetti, padre della consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti. Aveva 90 anni. Da tre settimane era ricoverato al Santo Stefano per una malattia che lo tormentava da tempo. Stamani, 3 novembre, ha smesso di lottare.

Originario di Montecuccoli, giovanissimo aveva imparato il mestiere di falegname dal padre fino a fondare una falegnameria tutta sua a Carmignanello nel comune di Cantagallo dove si era trasferito e aveva messo su famiglia. Attività ancora presente portata avanti dal figlio Marzio. Uomo di sinistra, da sempre iscritto prima al Pci, poi ai Ds e infine al Pd, consigliere comunale negli anni 70, è stato lui a trasmettere alla figlia la passione per la politica. Se ne è andato con la soddisfazione di aver visto la conferma di Ilaria in Consiglio regionale con un vero e proprio boom di preferenze. Alla vigilia dell'apertura delle urne lo scorso 20 settembre, Gino ha compiuto 90 anni ed è stato festeggiato da tutta la famiglia al completo: la moglie, i figli Ilaria, Marzio e Tatiana, i nipoti. Ed è in quell'occasione che il tappo di spumante ha colpito in testa Ilaria come buon auspicio per la rielezione delle successive 48 ore.

Sul suo profilo Facebook, la consigliera regionale ha ricordato così il padre: "Per anni sono stata conosciuta e stimata in tutto quello che ho fatto per essere tua figlia, la figlia di Gino Bugetti di Carmignanello, venuto da Montecuccoli, il falegname, l'apicoltore, il contadino, il padre, il marito e l'artefice di tante buone cose, una persona paziente, sorridente, solida e disponibile. Quando avrò imparato a lottare la metà di quello che hai lottato te allora potrò dire di assomigliarti davvero e sperare di lasciare un esempio che si avvicini a ciò che tu ci hai lasciato. Un grazie enorme ai medici e agli infermieri del Santo Stefano che si sono prodigati in questi molti giorni di ospedale a somministrarti ogni cura possibile ma soprattutto un grazie per la loro competenza e umanità! E comunque caro babbo, ti porterò sempre con me!".

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, anche a nome della Giunta e dell'Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio alla consigliera regionale Ilaria Bugetti: "Ci stringiamo intorno ad Ilaria per la grave perdita che ha colpito lei e la sua famiglia. La Val di Bisenzio perde un personaggio conosciuto e stimato da tutti. Lascia un grande vuoto, ma se n'è andato sicuramente con l'enorme gioia di vedere sua figlia appena riconfermata a far parte del Consiglio Regionale della Toscana". La salma di Gino Bugetti sarà esposta a casa da domani. Il funerale sarà celebrato giovedì mattina, 5 novembre, alle 10.30 nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Carmignanello. La salma sarà poi trasportata dai servizi funebri della Pubblica Assistenza al cimitero di Usella.

