La vaccinazione antiCovid non si ferma: hub aperti anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno

Modalità open, cioè senza prenotazione, per le prime dosi e per le categorie per le quali il 15 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale. Nell'ultima settimana 6mila prime dosi somministrate, comprese quelle pediatriche

La vaccinazione antiCovid non va in vacanza a Natale: il 24, 25, 26 e 31 dicembre e il primo gennaio sarà solo ridotto l'orario, concentrato la mattina dalle 8 alle 13 (negli altri giorni apertura 8-20). Ancora attiva la modalità open al Pegaso di Prato, al Mandela forum di Firenze, al Sesa di Empoli e al Ceppo di Pistoia (ques'ultimo chiuso il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano) per coloro che devono sottoporsi alla prima dose e per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e personale sanitario per cui è entrato in vigore l'obbligo vaccinale dal 15 dicembre. E' quanto comunica la Asl Toscana centro.

Chi deve sottoporsi alla prima dose potrà recarsi, senza prenotazione, in uno degli hub vaccinali. Occorre presentare il modulo di consenso già compilato in modo da agevolare la procedura di accettazione ed evitare assembramenti.

Nell'ultima settimana la Asl Toscana centro ha registrato un incremento delle prime dosi di vaccino negli hub del territorio: 6mila le dose in totale, compresa la fascia pediatrica 5-11 anni. Solo nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, sono state somministrate 1.100 prime dosi. La settimana scorsa le prime e seconde vaccinazioni sono state 54.655. In aumento le somministrazioni delle terze dosi pari a 66.758, ovvero l'83 per cento delle 80.517 somministrazioni complessivamente effettuate anche dai medici di famiglia e nelle farmacie.

A proposito di vaccinazione pediatrica, all'ospedale Santo Stefano sarà presto disponibile l'ambulatorio allergologico protetto grazie alla collaborazione tra pediatri e allergologi.



