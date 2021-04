10.04.2021 h 08:31 commenti

La vaccinazione agli ultraottantenni non si ferma: centro Pegaso attivo tutto il fine settimana

La Asl prevede di concludere entro pochi giorni la somministrazione della prima dose Pfizer e raggiungere l'obiettivo fissato dalla Regione. Continua la campagna vaccinale ai soggetti fragili. Attesa per la nuova fornitura di Astrazeneca

Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni alla popolazione ultraottantenne presso il centro vaccinale Pegaso 2 di Prato. Soltanto nella giornata di giovedì sono state somministrate 400 dosi dai medici di medicina generale presenti nel presidio. Entro la prossima settimana si prevede di concludere la somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer ai 12mila assistiti residenti nella provincia di Prato, raggiungendo così l’obiettivo prefissato dalla Regione. Nessuno stop previsto per questo fine settimana.

Vanno avanti anche le vaccinazione dei soggetti fragili, effettuate presso l'ospedale Santo Stefano. A questa categoria viene somministrato il vaccino Moderna. Nessuna novità, invece, per il vaccino Astrazeneca la cui somministrazione è sospesa in attesa dell'arrivo della nuova fornitura. Infine, continuano le vaccinazioni nei distretti territoriali e quelle agli operatori e agli ospiti della residenze sanitarie assistite e delle residenze sanitarie per disabili.

E' quanto comunica la Asl Toscana centro che ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale nell'area pratese.

