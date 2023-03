13.03.2023 h 10:33 commenti

La tragedia delle Fosse Ardeatine protagonista di Radio Clandestina

A vent'anni dal debutto che lo consacrò tra gli artisti più importanti della scena italiana, lo spettacolo di Ascanio Celestini in scena da giovedì 16 a domenica 19 marzo, al Teatro Metastasio

A vent'anni dal debutto che lo consacrò tra gli artisti più importanti della scena italiana, Ascanio Celestinriporta in scena da giovedì 16 a domenica 19 marzo, al Teatro Metastasio Radio Clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sul valore della memoria dando voce alle migliaia di famigliari e amici delle persone assassinate nell'eccidio delle Fosse Ardeatine durante l'occupazione nazista a Roma (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Portelli, lo spettacolo dà voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata. Il libro si fonda su circa 200 interviste a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria della nostra Storia: è il racconto delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni '50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.Dopo Italia Brasile. Il ritorno di Davide Enia e Me vojo sarva' e Nessuno ci guarda di Eleonora Danco, Sexmachine di Giuliana Musso, Radio Clandestina fa parte del progetto Singolar Tenzone - i monologhi del XXI secolo che prevede di riproporre, in questa e nella prossima stagione, 10 spettacoli di attori/autori che hanno fatto la storia della drammaturgia italiana solista dei primi 20 anni del 2000 (in questa stagione verrà riallestito e ospitato anche: Dissonorata di Saverio La Ruina).Il progetto, curato dallo studioso Graziano Graziani, contempla inoltre la realizzazione di 10 documentari video della durata di 50 minuti costituiti da interviste ad ogni singolo artista da parte di critici e studiosi italiani e la pubblicazione in due volumi dei "consigli di scrittura" degli autori coinvolti nelle nascenti Edizioni Teatro MetastasioAttorno allo spettacolo, per approfondirne i temi, ci saranno due incontri:venerdì 17 marzo alle ore 15.30 presso Palazzo Datini (Via Ser Lapo Mazzei, 43, Prato) è previsto l'incontrra Ascanio Celestini e il critico Attilio Scarpellini, organizzato in collaborazione con Fondazione Casa Pia dei Ceppi ONLUS (ingresso libero). Un pubblico limitatissimo potrà assistere all'intervista e intervenire con commenti e domande. Per partecipare è necessario riservare il proprio posto scrivendo a comunico@metastasio.it entro mercoledì 15 marzo. Le richieste verranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e fino a esaurimento posti.Sabato 18 marzo alle ore 18 al Ridotto del Teatro Metastasio, è previsto un approfondimento sullo spettacolo nell'ambito del progetto Casa teatro di Unicoop Firenze e Murmuris, che promuove la partecipazione e il coinvolgimento attivo del pubblico nella vita dei teatri toscani. Per partecipare all'incontro è obbligatoria la prenotazione chiamando o scrivendo ai numeri 338/6708623 - 338/3471295 entro martedì 14 marzo.