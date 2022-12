23.12.2022 h 09:03 commenti

La tradizione del presepe rivive alla parrocchia di Oste grazie ai giovani e ai volontari

Si rinnova uno degli appuntamenti di punta della vita parrocchiale. Torna, per il diciannovesimo anno, il concorso del Santo Presepe

La parrocchia di Oste rinnova la tradizione del presepe. I volontari e i giovani hanno allestito un presepe che rappresenta il tipico paesaggio rurale con scene di vita quotidiana che si intrecciano all'attesa e alla nascita di Gesù. Titolo del presepe è 'Nella notte una luce rifulse', invito a porre lo sguardo su Cristo. Il presepe di Oste, nel corso degli anni, si è fatto conoscere e apprezzare tanto da essere inserito, nel 2015, nella rete regionale 'Terra dei presepi', un comitato di coordinamento promosso da presepisti, associazioni e parrocchie, nato in Toscana allo scopo di valorizzare la tradizione del presepe.E sempre a proposito di presepe, è arrivato all'edizione numero 19 il concorso del Santo Presepe, altro atteso appuntamento della parrocchia di Oste. Per partecipare occorre scrivere a parrocchiaoste@live.it indicando il luogo in cui il presepe è allestito, chi lo ha realizzato eallegando una decina di foto e un breve video di due minuti al massimo. Per partecipare c'è tempo fino al 4 gennaio. Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Montemurlo e zone limitrofe, famiglie, privati, bambini, associazioni, enti scuole e negozi. Riconoscimenti saranno assegnati a tutti i partecipanti durante la messa delle 10 di domenica 8 gennaio.