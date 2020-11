13.11.2020 h 16:17 commenti

La Toscana entra in zona rossa. Il ministro Speranza firma l'ordinanza in vigore da domenica

La decisione presa sulla base dei dati comunicati dalle Regioni e relativi alla scorsa settimana. Per la Campania stessa decisione, mentre passano in area arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche

La Toscana diventerà da domenica 15 novembre zona rossa. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire appunto da domenica. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. La decisione è stata presa sulla base dei dati comunicati dalle Regioni e relativi alla scorsa settimana.

Nella zona rossa, oltre a tutti i divieti già in vigore con la zona arancione, non si può uscire, se non per motivi di lavoro, salute, necessità. Per qualunque spostamento nell’area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre comunque necessario utilizzare l’autocertificazione. Bar e ristoranti sono chiusi ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d’orario per la consegna a domicilio. Si può praticare l’attività motoria vicino casa e si può fare sport solo all’aperto e individualmente.

Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi. Per gli studenti, dalla seconda media alla quinta superiore, torna la didattica a distanza; restano invece in presenza, ma con mascherina, materne, elementari e prima media.

