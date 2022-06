06.06.2022 h 18:44 commenti

"La Toscana in bocca" sbarca a Prato, una serata tra gusto e beneficenza

L'appuntamento è per mercoledì 15 giugno al Beste Hub. 13 degustazioni in monoporzioni e 2 cocktail a base di prodotti toscani per immergersi in una Degustazione contemporanea

La Toscana in Bocca lascia Pistoia e sbarca per la prima volta a Prato. Lo farà il 15 giugno dalle 19.30 al Beste hub con una nuova formula che porterà a tavola interpretazioni innovative dei piatti della tradizione regionale con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Ant per l’assistenza domiciliare ai malati di tumore. La serata si intitola “Degustazione Contemporanea”, è promossa da Confcommercio Pistoia e Prato e Vetrina Toscana con il patrocinio del Comune di Prato, e vedrà impegnati ristoratori, pasticceri e bartender pratesi e pistoiesi in un percorso, fatto di 13 degustazioni in monoporzioni e 2 cocktail a base di prodotti toscani.

"Per Confcommercio è un primo esempio dell'associazione pluriterritoriale - afferma il direttore Tiziano Tempestini - La Toscana in Bocca, infatti, nasce nel 2014 a Pistoia e si afferma subito come kermesse di spicco dell’enogastronomia regionale e ha visto nel tempo anche la partecipazione di ristoratori pratesi. Svolta su più giorni in uno dei ponti di primavera, è diventata presto un appuntamento fisso per cittadini e visitatori provenienti da tutta Italia, arrivando a richiamare fino a 50mila visitatori in cinque giorni. Negli anni ha portato sul palco ospiti del settore di fama nazionale e ha visto la partecipazione di chef stellati".

Protagonisti di Degustazione Contemporanea sono i 10 ristoranti, 3 pasticcerie, 2 cocktail bar delle province di Pistoia e Prato: per la parte della ristorazione sono Enoteca Baldovino di Pistoia, La Bussola da Gino di Quarrata, L’Amante della Bistecca di Carmignano, Rifugio della Saida di Cutigliano, Ristorante da Lorenzo di Montecatini Terme, Ristorante Il Capriolo di Prato, Ristorante Logli di Prato, To Wine Vino e Cucina di Prato, Toscana Fair di Pistoia, Trattoria La Bettola di Pistoia. Insieme a loro, i dessert sono creati da Il Taba Dolce di Latte di Pistoia, Pasticceria Mearini di Quarrata, Pasticceria Nuovo Mondo di Prato. Il beverage è affidato a Le Barrique Prato, Voronoi e Michi di Pistoia.

I vini saranno serviti da AIS- Associazione Italiana Sommelier grazie al contributo delle cantine Val delle Rose, Tenute della Famiglia Cecchi, Fèlsina, Capezzana.

Il caffè è offerto da Moka J-Enne, mentre Opificio Nunquam fornirà i liquori per i cocktail.

"Guardiamo la futuro con le radici ben ferme nel passato. - afferma Daniela Mugnai di Vetrina Toscana - Tra l'altro siamo partenr etico di Ant e quindi abbiamo già fatto attività di vario tipo a supporto di Ant e confermiamo questo nostro supporto".

L’intrattenimento farà da cornice alla serata grazie alla collaborazione con Fonderia CultArt.

Il contributo minimo per la serata è di 45 euro a persona.

I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione chiamando il numero 335 5775485 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 342 1067047.