La Toscana diventa zona arancione: ecco quali sono i nuovi divieti

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata un'ordinanza che riguarda anche Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria. Bar e ristoranti potranno fare solo l'asporto. Spostamenti solo all'interno del proprio comune

Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto comunica l'Ansa, firmerà in serata un'ordinanza che - sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia - prevede il passaggio in zona arancione di 5 Regioni: Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria a partire da mercoledì 11 novembre.

ECCO COSA CAMBIA - Resta valida, come era per la fascia gialla, la regola del coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Gli spostamenti fuori Regione sono vietati in entrata e in uscita dalla zona arancione, sempre salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non ci si può spostare nemmeno in un comune diverso senza autocertificazione e valido motivo. Non si può andare nelle seconde case in un comune diverso se non per urgenti ragioni (come riparazioni e simili).

Nella zona arancione bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie sono sempre chiusi ma potranno continuare a vendere cibo da asporto dalle 5 alle 22 o consegnarlo a domicilio.