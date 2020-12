04.12.2020 h 18:33 commenti

La Toscana da domenica torna zona arancione, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza

Sarà possibile spostarsi nuovamente senza autocertificazione all'interno del comune di residenza. Riaprono i negozi e i centri estetici mentre per gli studenti di seconda e terza media riparte la didattica in presenza

Come era stato annunciato, a partire da domenica 6 dicembre, cambia il "colore" della Toscana che esce dalla zona rossa per entrare in quella arancione. In base al monitoraggio settimanale dell’Iss, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porta la Toscana - insieme alla Valle d’Aosta, la Campania e la Provincia autonoma di Bolzano - in zona arancione. Per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, invece, è stato deciso il miglioramento in zona gialla.

Da domenica, quindi, i toscani, e quindi anche i pratesi, potranno iniziare a spostarsi all’interno del proprio comune senza bisogno di avere l'autocertificazione (naturalmente nella fascia oraria consentita, con coprifuoco alle 22) e a fare acquisti nei negozi che possono riaprire, al pari dei centri estetici, mentre niente cambia per i bar e i ristoranti che potranno continuare a fare solo asporto. Per i ragazzi che frequentano la seconda e la terza media riparte la didattica in presenza.