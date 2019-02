05.02.2019 h 14:32 commenti

La terza corsia dell'A11 "sfratta" il campo nomadi di via Manzoni, scatta lo sgombero

L'area è stata espropriata per realizzare l'allargamento della Firenze- Mare. Il Comune ha tempo fino al 30 giugno per liberarla

E' in arrivo l'ordinanza di sgombero per le 26 persone che occupano il campo nomadi di via Manzoni. L'area infatti, sarà presto spazzata via dalla terza corsia dell'A11 e di conseguenza le 8 famiglie che vi abitano da circa 30 anni, devono cercare una nuova collocazione. La società Autostrade per l'Italia ha già provveduto all'esproprio di pubblica utilità per tutte le proprietà interessate all'allargamento della Firenze Mare e al relativo cantiere. Il campo nomadi non fa eccezione e il Comune deve procedere a liberare l'area da roulottes e altre case mobili entro il 30 giugno prossimo.

Si tratta di un insediamento spontaneo nato negli Anni 90 (questa almeno è la data riportata negli atti ufficiali), mai contestato dalle aministrazioni comunali che si sono alternate alla guida del Comune. Unico fatto di rilevanza, lo spostamento parziale e di pochi metri effettuato un paio di anni fa per allontanarsi dai tubi del gasdotto che corrono proprio sotto questa area, per l'incolumità degli occupanti.

Che fine faranno ora le 8 famiglie sinti che vivono in quell'area? Il vicesindaco Simone Faggi mette subito le mani avanti sulla creazione di un nuovo campo nomadi: "Non c'è nessuna intenzione di replicare il campo altrove. -spiega Faggi - E' finita la prospettiva paternalista in cui arriva il Comune e pensa a tutto. Abbiamo incontrato le famiglie di via Manzoni più volte e abbiamo spiegato loro che l'ipotesi di creare un'altra area di sosta non esiste ne saranno allargati i 3 campi già esistenti. Devono uscire in autonomia".

Una possibilità potrebbe essere quella di spostarsi in viale Marconi dove il posto non manca, ma i problemi di convivenza e di contesto rendono questa soluzione poco praticabile.

E.B.