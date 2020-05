Tutti i malati gravi Covid dell'area metropolitana saranno dirottati al reparto di terapia intensiva del Santo Stefano, il migliore, numeri alla mano, degli ospedali dell'Asl Toscana Centro durante questa emergenza sanitaria. Stessa convergenza a Prato per le donne in gravidanza nel caso siano contagiate da Covid grazie alla grande capacità dimostrata di separare i percorsi.E' quanto emerso stamani, 29 giugno, nel corso della visita al nosocomio pratese del presidente del Consiglio regionale e candidato a presidente della Regione per il Pd,alla presenza del direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese e del sindaco Matteo Biffoni. Giani era accompagnato dai consiglieri regionali del Pd Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini.I numeri dei contagi sono sempre più bassi. Inutile quindi tenere letti e personale dedicato nelle terapie intensive di ogni nosocomio per un paio di pazienti al massimo ciascuno. Tutti, quindi convergeranno alla Rianimazione di Prato dove sono stati attrezzati dieci letti Covid di cui attualmente ne sono occupati solo tre. Altri dieci sono destinati ai non Covid. Fuori dalla terapia intensiva i letti Covid sono 22.La scelta della direzione genarale riconosce l'ottima risposta data dal Santo Stefano anche nei momenti più critici. In questi tre mesi la terapia intensiva con i suoi 30 letti dedicati, come del resto tutta l'area Covid allestita al secondo piano e costituita da 175 letti, non ha mai registrato il tutto esaurito: "Questo - afferma il direttore della terapia intensiva- perchè abbiamo scelto un'organizzazione per gravità Covid e abbiamo spostato in terapia intensiva solo i pazienti clamorosamente in condizioni peggiori. E' stato possibile lavorare tutti insieme, anche in stretta collaborazione con gli internisti, perchè lo facevamo anche prima. Solo che lo abbiamo fatto meglio di prima. Ho e abbiamo imparato tanto da questa emergenza sanitaria. Ora la sfida è valorizzare i punti di forza e cambiare le criticità".Il direttore di Medicina 2, il dottor, ha tradotto in numeri la grande tenuta del Santo Stefano durante questi tre mesi di pandemia che ha visto impegnati 50 medici di varie specialistiche e 100 tra infermieri e oss. Intanto il fatto di non aver mai raggiunto il tutto esaurito come mostra il grafico sottostante. La curva dei letti disponibili non incontra mai e resta sempre sopra quella dei letti occupati. Dato questo influenzato dal fatto che la provincia pratese ha avuto contagi più bassi delle altre città toscane e anche dall'attivazione di strutture intermedie sul territorio come la palazzina Ovest al Misericordia e Dolce e la Melagrana a Narnali.Su 472 pazienti gestiti dalla Covid Unit sono risultati positivi e hanno quindi proseguito il percorso in 224, il 18% di tutta l'Asl Toscana centro. I deceduti sono 39 pari al 17%, la percentuale più bassa di tutti gli ospedali di quest'area e contro una media del 21%. Entrando nel dettaglio dei decessi si nota che la concentrazione maggiore (12 persone decedute) viene registrata l'ultima settimana di marzo, probabilmente a causa della situazione esplosiva all'interno della rsa di Comeana. "C'è un numero di cui vado molto orgoglioso - afferma Di Natale - E' lo zero contagiati dentro l'ospedale. I pochi casi positivi sono legati a situazioni esterne e anche il personale delle ditte che ruotano attorno all'ospedale è risultato tutto negativo".A fare gli onori di casa è stata la direttrice dell'ospedale: "Abbiamo lavorato con grande armonia anche quando era necessario prendere decisioni difficili e questa è la cosa più importante per un ospedale. C'è stato un costante contatto con il sindaco Biffoni e con la prefettura, perciò siamo stati una comunità che ha agito insieme. Ora si tratta di potenziare ciò che abbiamo imparato da questa esperienza".Tra le prime novità che presto vedremo attuate c'è quella della presenza di specialisti sul territorio. Grazie al potenziamento del personale, saranno i medici a spostarsi dal Santo Stefano sia a domicilio e sia per le attività ambulatoriali che sono state sistemate al Centro Giovannini e che a breve vedremo anche nei distretti. Soddisfatto del lavoro fatto il direttore generale: "Siamo orgogliosi di aver salvato vite e di aver risposto bene ai bisogni dei cittadini. Quando si tocca con mano il rischio che non si riesca a governare un simile stato di emergenza, scatta una messa a disposizione che neanche noi immaginavamo".Giani si è impegnato a fare tesoro dell'eccellenza dimostrata dalla sanità pubblica toscana: "Mai come in questo momento abbiamo visto quanto il livello di civiltà di un Paese si misuri dalla sua sanità. Nelle difficoltà esce sempre il meglio. Vorrei che questa energia che avete in voi e che mi stato trasmettendo, ci consenta di fare un ulteriore salto in avanti. Non dobbiamo tradirvi".La mattina pratese di Giani è poi proseguita con la visita all'Interporto di Gonfienti. Un’occasione per parlare del previsto ampliamento della struttura verso Campi Bisenzio, dello sviluppo del trasporto merci su rotaia e per visitare l’area etrusca di Gonfienti.