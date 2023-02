25.02.2023 h 15:15 commenti

La Tenuta di Capezzana cornice del battesimo del Distretto biologico del Montalbano

La soddisfazione dei sindaci di Carmignano e di Poggio a Caiano che hanno creduto nel progetto che arriva dopo anni di battaglie. 59 le aziende che hanno aderito. Appello alle amministrazioni comunali di Capraia e Limite, Vinci e Lamporecchio affinché entrino nella squadra

“Oggi celebriamo un sogno che si avvera: il Distretto biologico del Montalbano diventato realtà”. Così Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, e Francesco Ricciarelli, consigliere comunale di Poggio a Caiano, hanno celebrato la nascita del Distretto biologico riconosciuto il 23 dicembre dalla Regione Toscana, e lo hanno fatto davanti ai rappresentanti delle 59 aziende che ne fanno parte.

Si tratta del frutto di un lungo lavoro, trainato dai due comuni medicei – Carmignano e Poggio a Caiano – e dall’esperienza maturata dall’associazione del Biodistretto del Montalbano, che sin dal 2016, insieme, valorizzano l’attività agricola locale, tutelano l’ambiente e si adoperano in iniziative per la valorizzazione dei cicli vitali della natura, favorendo metodi di coltivazione compatibili con i principi biologici, biodinamici e coi cicli della natura. Il luogo scelto per celebrarlo è emblematico, la Tenuta di Capezzana, cuore pulsante della rivoluzione bio del territorio mediceo, grazie alla lungimiranza di Vittorio Contini Bonaccossi.

“È un distretto nato dal basso e ascoltato poi dai Comuni e dalla Regione, un contenitore fatto di bellezza, natura e benessere”, ha detto Prestanti che, insieme al sindaco e al vicesindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli e Giacomo Mari, ha creduto senza indugi a questa idea.

“Questo è il risultato della grande necessità e voglia di preservare un modo di vivere lento, fatto di amore per la terra e passione per la tradizione – ha aggiunto il consigliere Ricciarelli.

“Promuovere modelli di coltivazione biologica e naturali oggi non è più un’opzione ma un’azione necessaria che ogni territorio ha l’obbligo di incentivare per il futuro del pianeta – ha spiegato Francesco Puggelli.

“L’auspicio più grande, adesso – ha infine aggiunto il presidente dell’associazione Bio Distretto Alessandro Bandinelli -, è che le tre amministrazioni comunali che ancora non hanno ufficialmente aderito, e cioè Capraia e Limite, Vinci e Lamporecchio, i cui territori sono entrati ufficialmente a far parte del distretto biologico del Montalbano, entrino nella squadra”.

Il fine ultimo è portare l’intera area geografica del Montalbano dentro il distretto biologico, ossia ben dieci Comuni, un traguardo che soltanto con la sinergia fra la volontà pubblica e quella privata potrà essere raggiunto. In nome del benessere e di un futuro sostenibile.







Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus