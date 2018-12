15.12.2018 h 13:04 commenti

La tecnologia a portata dei bambini, inaugurati due atelier digitali alla elementare Filzi e alla media Mazzei

Il sindaco Biffoni: "La competenza in materia tecnologica che i nostri ragazzi fin da piccoli potranno apprendere direttamente a scuola è una ricchezza per loro e per tutta la nostra società". Stamani il taglio del nastro

Due atelier digitali sono stati inaugurati oggi, sabato 15 dicembre, alla scuola elementare Filzi e alla scuola media Ser Lapo Mazzei. Si tratta di "Laboratori multimediali polifunzionale" realizzati con i fondi del Pon Fesr nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e l’"Atelier delle Possibilità" che afferisce al progetto Fare scuola nato dalla collaborazione tra la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e Enel Cuore Onlus.

All’inaugurazione dei nuovi ambienti erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alla Pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti, l’assessore all'Innovazione tecnologica Benedetta Squittieri, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Marco Polo Angelina Dibuono.

"La competenza in materia tecnologica che i nostri ragazzi fin da piccoli potranno apprendere direttamente a scuola è una ricchezza per loro e per tutta la nostra società – le parole del sindaco Matteo Biffoni- come amministrazione abbiamo investito molto fin da subito per poter dare a tutti la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali e di farlo in luoghi predisposti".

Obiettivo del progetto “Fare Scuola” è migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento e di creare contesti innovativi ed esteticamente accoglienti in cui gli alunni possono esplorare le diverse discipline e fare diretta esperienza degli strumenti di conoscenza per accrescere i processi di creatività, socializzazione, elaborazione e ricerca. Quello effettuato presso la scuola è uno dei sessanta interventi realizzati in altrettante scuole italiane.

"La capacità di unire più competenze e di mettere a servizio dei ragazzi strumenti e luoghi per poter apprendere è certamente un valore aggiunto per il nostro territorio e per i ragazzi - ha detto l'assessore Squittieri - mettendo a loro disposizione gli strumenti digitali diamo ai più piccoli l'occasione di essere utenti attivi della tecnologia".

L’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti scolastici, intesi come contesti di apprendimento e luoghi di relazione, prende forma attraverso il progetto "Atelier delle possibilità" dell’architetto Riccardo Zuliani che ha ridefinito due ambienti al primo piano, con l’ideazione di uno spazio strutturato ed esteticamente gradevole, caratterizzato da soluzioni e strumentazioni tecnologiche innovative.

Il risultato è un ambiente accogliente e coinvolgente, in relazione dinamica con il resto della struttura scolastica. Per la realizzazione di questo progetto è stata fondamentale l’attività di un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di Fondazione Reggio Children e di Enel Cuore Onlus, che si è avvalso della costante collaborazione e partecipazione degli insegnanti della scuola che si sono formati presso la Fondazione Reggio Children, della dirigenza scolastica, dell’amministrazione comunale e di tutte le risorse, amministrative e operative, dell’istituto.

"Un ringraziamento importante e sentito va certamente al lavoro di gruppo di tutti, è sempre fondamentale la capacità di fare rete per ottenete dei risultati, e in particolar modo a quello degli insegnanti e dei dirigenti per la loro passione e competenza": queste le parole dell'assessore alla Ciambellotti.



