La succursale montemurlese del liceo Brunelleschi sarà inaugurata fra un anno

L'edificio è di proprietà del Comune, i lavori per 410mila euro sono a carico della Provincia che però sta cercando anche una soluzione tecnica per ampliare la sede di via Maroncelli. Per l'anno scolastico 2020/21 saranno liberate le aule del Marconcino

Il liceo Brunelleschi torna alle origini: per l’anno scolastico 2020/21 saranno pronte sei aule al primo piano dell’edificio di via Milano, che per anni è stata al sede dell’Istituto d’arte da cui poi è nato il liceo. L’immobile, che al piano terra ospita il distretto socio sanitario, è di proprietà del Comune di Montemurlo che ha risposto all’appello del presidente della Provincia Francesco Puggelli di mettere a disposizione spazi destinati all’edilizia scolastica. Una richiesta fatta dopo che il bando esplorativo, pubblicato la scorsa primavera e destinato a soggetti privati, non ha portato a nessuna soluzione. “Il liceo artistico – ha spiegato Simone Calamai sindaco di Montemurlo – è un’ eccellenza per il nostro territorio, una realtà in costante crescita che siamo contenti di poter riunire nello stesso comune”.

A settembre i ragazzi però, continueranno a frequentare la succursale al Marconcino in attesa che vengano terminati i lavori. Il contratto è di 6 anni + 6 e prevede che i lavori siano a carico della Provincia (410mila euro) che poi verranno scontati dal canone d’affitto, visto che le migliorie resteranno in dotazione all’immobile. “Uno sforzo particolarmente importante, abbiamo stipulato il contratto secondo quanto previsto dalla legge, ma necessario – ha sottolineato Puggelli – Sono rimasto amareggiato dall’esito negativo del bando destinato ai privati: sul territorio ci sono tantissimi immobili sfitti che potevano essere utilizzati per il bene della comunità”. In realtà un’offerta è arrivata, ma non è stato trovato l’accordo economico. I tempi per la realizzazione della succursale sono comunque lunghi, l’assegnazione dei lavori dovrebbe essere fatta entro la fine dell’anno, poi verrà aperto il cantiere. L’ingresso della scuola sarà su via Napoli, in modo da diversificarlo da quello del distretto sanitario. La succursale montemurlese del Brunelleschi è però una soluzione transitorio, l’idea è di ampliare la sede centrale. Intanto con l’anno scolastico 2020/21 saranno liberate le aule del Marconcino che potrebbero essere destinate al liceo Livi, altra scuola in emergenza spazio.





