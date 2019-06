25.06.2019 h 18:27 commenti

La succursale del liceo Brunelleschi si avvicina "a casa": disponibile una porzione del distretto Asl di Montemurlo

E' la soluzione di medio periodo a cui sta lavorando la Provincia per trovare nuovi spazi contro l'inadeguatezza delle strutture scolastiche.

Tra un anno la sede distaccata del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo lascerà il Marconcino di Prato per avvicinarsi a "casa".

La Provincia infatti, ha individuato una soluzione ottimale per risolvere il problema della cronica carenza di spazi riducendo al minimo gli spostamenti del personale e degli studenti. L'uovo di Colombo è l'immobile di proprietà del Comune di Montemurlo che sorge tra via Milano e via Napoli a Oste e che al piano terra ospita il distretto Asl. Il primo piano è libero e in passato è stato proprio la sede dell'istituto d'arte in attesa che fosse pronta la nuova scuola che tra l'altro è nelle vicinanze. Un'occasione da non perdere per il presidente della Provincia Francesco Puggelli che da mesi è impegnato a trovare una soluzione all'inadeguatezza degli edifici scolastici rispetto alla popolazione studentesca. Lo studio di fattibilità evidenzia tutti i vantaggi di questa soluzione. La vicinanza alla sede principale intanto. Poi la disposizione del piano rimasta la stessa dei tempi dell'istituto d'arte con sette aule, di cui cinque grandi, a cui può si aggiungono la sala professori e i servizi igienici. Altri ambienti di servizio possono essere ricavati all'ingresso al piano terra. Tali spazi però, necessitano di un rinnovamento sul fronte impiantistico, degli infissi e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il preventivo di spesa supera i 413mila euro ma il costo è a scomputo del canone d'affitto.

Non solo. Una volta liberi dagli studenti del Brunelleschi, i locali del Marconcino potranno ospitare le aule del professionale Marconi che si trova a due passi. Questa soluzione darà i suoi frutti solo nell'anno scolastico 2020/2021. Per l'immediato il presidente della Provincia Francesco Puggelli sta studiando un piano di breve periodo che dovrebbe essere messo a punto e presentato nelle prossime settimane. In tempo per la prima campanella di settembre.