09.05.2019 h 09:29 commenti

La strage di Capaci nel racconto dell'agente superstite Angelo Corbo, incontro a Carmignano

Sopravvissuto alla strage nella quale sono morti il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, Corbo gira l'Italia con il suo libro per raccontare ai giovani il lato umano di quel terribile giorno. L'iniziativa, ospitata nel salone consiliare del Comune di Carmignano, rientra nell'ambito della Festa del libro

Oggi, giovedì 9 maggio, alle 21.15, nel salone consiliare del Comune di Carmignano ospite Angelo Corbo, l'agente di polizia sopravvissuto alla strage di Capaci nella quale, il 23 maggio 1992, furono uccisi dalla mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morivllo e tre agenti della scorta.

Angelo Corbo, medaglia d’oro al valor civile, in questi giorni sta incontrando gli studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Il Pontormo nell’ambito del “Progetto legalità”, “per omaggiare chi oggi non ha più voce”.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “Un mondo… un libro”, la Festa del libro per grandi e piccini promossa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione insieme al Comitato dei genitori degli alunni delle scuole del Comune, l’Istituto Comprensivo il Pontormo e in collaborazione con Librerie Giunti al Punto.

Un volume, “Strage di Capaci”, nel quale Corbo enfatizza gli aspetti umani di quel terribile giorno. Racconta le emozioni di quel momento e apre una finestra sull’atteggiamento dello Stato italiano verso le vittime. Scrive della vita quotidiana degli uomini che prestano servizio di scorta, ma anche del suo passato, di quando alle superiori è stato vittima di bullismo e del perché è entrato in Polizia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.









Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus