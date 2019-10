01.10.2019 h 12:00 commenti

La storica fonte Procula è a secco da due mesi ma il motivo resta sconosciuto

Da prima dell'estate l'acqua non arriva più nella sorgente che si trova in Calvana. A denunciare la situazione i numerosi sportivi che si fermavano a bere dopo aver affrontato la salita del Palco, ma anche i tanti che costantemente riempivano le bottiglie da mettere sulla tavola

a.a.

Da due mesi la fonte Procula non butta più acqua, cannella e vasca sono a secco da prima dell'estate. Un brutto colpo per i tanti pratesi abituati da tempo a fermarsi per una rinfrescata o per dissetarsi alla storica sorgente che si trova in via di Canneto.Nessun cartello è stato messo ma dal Comune, proprietario della fonte, fanno sapere che al più presto sarà fatto un sopralluogo per capire cosa è successo.La fonte Procuola non èsolo un punto di sosta per gli sportivi e i camminatori che percorrono il percorso pedecollinare pratese. Da decenni, ha anticipato la funzione dei moderni fontanelli con intere famiglie che vi si recavano a fare scorta di acqua.La sorgente è attestata in quel punto fin dal medioevo. Intorno alla fonte è nata anche una leggenda, legata alla figura del martire Proculo che attaversando Prato per sfuggire alle persecuzioni, fece scaturire dal terreno un'acqua miracolosa in grado di guarire i malati. La folla era così tanta che il Comune, già allora proprietario, nel 1308 dovette risarcire il proprietario dei terreni dove sgorgava l'acqua, dei danni subiti dal passaggio dei malati.Sicuramente ora nessuno chiederà i danni all'amministrazione comunale, ma i tanti "orfani" della fonte chiedono che venga riattivata il più presto possibile.