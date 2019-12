28.12.2019 h 15:07 commenti

La storia di Margherita Datini diventa un film. A gennaio il primo ciak

Realizzata dalla scuola di cinema Anna Magnani per la regia di Massimo Smuraglia racconta la vita della prima imprenditrice donna. Un cortometraggio che ripercorre gli anni pratesi della moglie di Francesco Datini fino a quando diventa terziaria domenicana

Il primo film dedicato a Margherita Datini sarà realizzato dalla scuola di cinema Anna Magnani per la regia di Massimo Smuraglia e la sceneggiatura di Gabriele Marco Cecchi.

Trenta minuti per ripercorre la vita della moglie di Francesco Datini, la prima imprenditrice donna della storia che si è trovata ad amministrare il patrimonio del marito, a gestire il palazzo di prato ma anche ad accogliere in casa una figlia illegittima.

“Un progetto – ha spiegato Massimo Smuraglia – che avevamo in cantiere da 4 anni finalmente siamo riusciti a realizzarlo, anche se l’accoglienza dei pratesi è stata fredda. La campagna di crowdfunding non ha dato i risultati sperati, le associazioni non ci hanno aiutato. Ci mancano ancora 3 mila euro ma iniziamo a girare”

Le riprese verranno effettuate nel castello di poppi i cui ambienti sono rimasti abbastanza integri, nel casting gli allievi della scuola di cinema Anna Magnani , mentre la parte della protagonista è affidata a Francesca Cellini. I costumi sono dell’associazione Carnevale storico di Ribolla.

“Margherita – ha sottolineato Cecchi – è una figura messa in ombra dal marito, ma in realtà ha contribuito al suo successo, non solo dal punto di vista economico, ma anche come arricchimento culturale e spirituale, anche da lei è venuto il suggerimento di donare ai poveri”.

Il film è stato finanziato con 5 mila euro dalla fondazione Cassa di risparmio di Prato, con 3 dal Comune di Prato, 500 dalla Fondazione Casa Pia dei Ceppi e 4 mila con contributi privati. La consigliera regionale Ilaria Bugetti si è impegnata a trovare i rimanenti 3 mila euro.

Il cortometraggio sarà presentato in anteprima a Prato e poi diffuso nei circuiti degli eventi culturali.

"Sono contento che sia stata valorizzata la figura di Margherita - ha spiegato Walter Bernardi presidente della fondazione Pia casa dei Ceppi - una donna moderne ed eccezionale che per troppo tempo è stata in ombra".

