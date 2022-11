25.11.2022 h 16:05 commenti

La storia del soldato Nannicini raccontata al consiglio comunale dei ragazzi

Morto nel 1918 e sepolto sepolto a Mussolente, i resti trovati per caso nel cimitero del comune vicentino hanno permesso allo storico Giuriatti di ricostruirne l'identità

La storia di Giuseppe Nannicini, soldato pratese deceduto nel 1918 e sepolto a Mussolente la cui identità è stata ricostruita dallo storico Loris Giuriatti, è stata presentata al Consiglio comunale dei ragazzi .

Il racconto articolato in tre lezioni online curate dallo storico pratese terminerà a febbraio con un' iniziativa in presenza presso il Consiglio comunale di Prato

"E' un occasione di formazione storica e culturale - ha spiegato l'assessore ai gemellaggi Gabriele Bosi - su un periodo spesso lontano dalla nostra sensibilità come quello rappresentato dal primo conflitto mondiale".

Bosi il 23 aprile ha partecipato alla cerimonia ufficiale con cui il Comune di Mussolente organizzò la dopo che i suoi resti resti sono stati trovati per un caso fortuito nel cimitero del comune vicentino

"Abbiamo voluto fin da subito dare corso al nuovo rapporto di amicizia tra le nostre città, - dichiara Bosi, sia per la nostra gratitudine di quanto fatto dal Comune di Mussolente per il nostro concittadino, sia per l'importanza dei fatti storici di cui Giuseppe Nannicini è stato protagonista".

I giovani consiglieri hanno già fatto un percorso sulla seconda guerra mondiale e la Resistenza

"Ora sta lavorando sulla Prima Guerra mondiale, dove combatterono e caddero anche molti pratesii - hanno sottolineato Ilaria Santi assessore alla Memoria e il presidente del Consiglio Gabriele Alberti - è impegnato in un serie di attività molto importanti per la nostra città, su vari argomenti, e certamente quello della Memoria è un tema che vogliamo portare avanti".​

Intanto il Comune di Mussolente sta preparando una delibera per dichiarare Prato Comune amico.