07.12.2019 h 19:22 commenti

La storia del Conservatorio San Niccolò parla anche cinese grazie ai suoi studenti

Presentata la prima guida storico-artistica bilingue, frutto di un progetto di alternanza scuola lavoro del liceo scientifico

L’arte e la storia del Conservatorio San Niccolò potranno essere conosciute anche dalla comunità cinese grazie alla guida illustrata realizzata dalla quinta classe del liceo scientifico e tradotta in cinese da tre allieve con gli occhi a mandorla. La presentazione de "Il nostro San Niccolò", così si chiama la pubblicazione bilingue, è stata fatta ieri pomeriggio, 6 dicembre, nel refettorio della scuola alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, del presidente della Fondazione San Niccolò, l’avvocato Guido Giovannelli e della dirigente Mariella Carlotti che lo scorso anno conquistò gli onori della cronaca per la decisione di vietare la lingua cinese a ricreazione e nei corridoi per favorire l’integrazione degli alunni orientali che sono circa il 25% degli iscritti. Frutto del progetto dell’alternanza scuola-lavoro dello scorso anno, la guida è nata da un’idea del professor Lorenzo Delli. "Non è una semplice guida. - spiega - Dietro c'è tutto: didattica, integrazione e passione per un luogo che appartiene alla storia di Prato ma che è anche il luogo dove facciamo lezione tutti i giorni. Per questo si chiama "Il nostro San Niccolò".

I ragazzi si sono occupati di ogni particolare della pubblicazione: ricerca, testi, foto, impaginazione e naturalmente traduzione. "Sono felice di aver fatto da ponte tra due culture" ha detto una delle tre ragazze cinesi che ha tradotto i testi nella sua lingua d'origine.