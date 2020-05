21.05.2020 h 11:17 commenti

La storia dei Bardi ripercorsa attraverso i video-racconti di Alessandro Magini

L'iniziativa fa parte del progetto “Istorie di casa Bardi” nato dalla collaborazione tra il Comune di Vernio e l'Accademia Bardi

Arriva la seconda parte di “Istorie di casa Bardi”, video racconti realizzati dall’Accademia Bardi in collaborazione con il Comune di Vernio, di cui è autore Alessandro Magini.

Dispinibili sulla pagina Facebook e sul canale You Tube del Comune di Vernio, i filmati approfondiscono la peculiare storia del territorio di Vernio, del Feudo e dei suoi feudatari.

La seconda parte, pubblicata oggi, giovedì 21 maggio, ricostruisce i rapporti tra il conte di Vernio Pietro e il duca di Atene Gualtiere VI di Brienne, potestà di Firenze. Seguendo gli affreschi dedicati alle "Istorie di Casa Bardi" conservati nel oalazzo Bardi-Guicciardini di Firenze, ripercorre tre importanti eventi della storia toscana che ebbero come protagonisti questi due personaggi e che coinvolsero anche il territorio di Vernio nel XIV secolo: la congiura del 1340, la cacciata del Duca di Atene e la rivolta del popolo contro i magnati.

La storia di Vernio è infatti indissolubilmente legata a quella di Firenze almeno dal 1332, cioè da quando la famiglia Bardi acquistò il feudo imperiale di Vernio, dando origine al ramo dei Bardi di Vernio, che si distinse inserendo nello stemma il castello di Vernio che ancora oggi campeggia anche sullo stemma del Comune. L’unico ciclo di affreschi esistenti sui Bardi si trova nel salone al piano terreno in quello che allora era palazzo Bardi (e tale rimase fino al 1810, quando passò ai Guicciardini). Si tratta di un imponente progetto iconografico con una serie di lunette dove sono raffigurati i personaggi e gli eventi più significativi della storia della famiglia.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus