13.12.2018 h 12:42 commenti

"La Storia a tavola 2018" ci racconta cosa si mangiava a casa Datini

Questo fine settimana la possibilità di fare un percorso storico-sociale nella vita del mercante medievale. Al termine si terrà una degustazione di prodotti tipici di quel periodo

17.30.

Prenotazione obbligatoria ticketing online eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/ la-storia-a-tavola-2018-v- edizione-tickets-53264823521 .

Cosa c'era sulla tavola di Francesco di Marco Datini? Sicuramente non mancava la bozza di Prato e il vino di Carmignano, che faceva conoscere in tutta Europa attraverso i suoi commerci: si terràpresso Casa Datini la 5a edizione de", percorso storico-sociale organizzato dall'associazione Historia Aedita con il patrocinio del Comune di Prato e la collaborazione della Fondazione Casa pia de'Ceppi, che partendo dalla famiglia di Francesco di Marco Datini è volto a ricostruire le realtà sociali ed alimentari della Prato bassomedievale. La visita, guidata dal presidente di Historia Aedita Nicola Di Filippo, illustrerà la vita del mercante in quegli anni, narrando la storia della famiglia allargata di Datini legata a quelle stanze, dalla moglie Margherita alla schiava Lucia e la figlia illegittima da lei avuta, Ginevra, dalla nutrice Monna Tessa al notaio e amico Ser Lapo Mazzei. Partendo da ingredienti e fasi di lavorazione seguirà una degustazione guidata di pani e vini realizzati su forme antiche e sporzionati didatticamente con metodi e strumenti d'epoca, secondo quanto risulta dagli scritti di Datinicustoditi nell'Archivio di Stato. Interverranno, con i loro prodotti, i panificatori del Consorzio Gran Prato ed alcuni vinificatori toscani del Chianti, di Carmignano, di Certaldo e di Montecarlo di Lucca. Le visite si terranno la mattina