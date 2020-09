19.09.2020 h 13:20 commenti

La stele millenaria contesa è tornata in Turchia: l'ultimo proprietario era un collezionista pratese

Il prezioso reperto, dal valore di 2.5 milioni di euro, è stato consegnato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale al paese asiatico da dove era stata trafugata per poi finire, dopo vari passaggi, fino a Prato

Alla fine è tornata a casa, dove aveva riposato per molti secoli prima di affrontare un vorticoso viaggio in Europa. Si tratta di un'antica stele recante un'iscrizione in lingua greca dedicata ad Apollo, risalente al III secolo d.C, che è stata restituita alla Turchia dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze.

Il reperto, del valore di circa 2,5 milioni di euro, era stato trovato nel corso di scavi avvenuti negli anni '80 del secolo scorso nei pressi del villaggio di Saricik, nella regione turca dell'Anatolia, e poi portato fuori dal paese illegalmente. Dalla Turchia era stata portata in Germania, dopo essere stata trafugata da un contrabbandiere. Poi in Svizzera, in Inghilterra e da qui, dopo un passaggio ad Arezzo, a Prato, dove era stata ritrovata nel 1995 nella casa di un collezionista che disse di averla acquistata l'anno prima alla mostra antiquaria di Arezzo per 9 milioni e mezzo di lire. Nella disponibilità dell'appassionato d'arte furono trovati anche certificati di garanzia, alcuni dei quali in bianco, ma nessun documento che attestasse l'acquisto.