08.12.2020 h 23:08

La Stazione Mobile dei carabinieri da ieri sosta in piazza del Duomo

I cittadini potranno rivolgersi ai militari per segnalare situazioni poco chiare nel centro storico ma anche per ricevere informazioni legate all'emergenza covid e alle prescrizioni del dpcm

Da ieri 8 dicembre nel centro storico di Prato è attiva la Stazione Mobile della Compagnia dei carabinieri. Si tratta di un presidio mobile di prossimità che garantisce la presenza per tutto il giorno e che offrirà ai cittadini pratesi, oltre che l’interfaccia diretta con le forze dell’ordine per ogni necessità, anche la possibilità di soddisfare la costante e crescente richiesta di informazioni specificatamente legate all’attuale emergenza covid 19 e al dpcm varato dal Governo in vista delle festività natalizie..



Edizioni locali collegate: Prato

