21.12.2020

La statua di Gormley in piazza Duomo fa discutere. Lega e 5 Stelle: "Soldi che potevano essere spesi meglio"

Il consigliere leghista Marco Curcio apprezza l'opera: "Ma 5mila euro di costo al mese in questo momento sono troppi". Mentre Silvia la Vita è critica: "Meglio pensare a recuperare i nostri beni culturali che sono lasciati al degrado"

L'arte, che sia contemporanea o meno, è quanto di più soggettivo possa esserci ed è logico, e forse anche voluto, che sia oggetto di discussione e di divisioni. Così non sorprendono le reazioni, di segno diverso, provocate dall'installazione Shy, che da sabato fa bella mostra di sé in piazza Duomo. La statua dell’artista londinese Antony Gormley, realizzata con 3.600 kg di ghisa e alta 4 metri, è stata posizionata davanti alla statua del Mazzoni. L’opera è una sorta di autoritratto ingrandito dell’ artista ed è stato realizzato con il ferro, il materiale che si trova al centro della terra, ma rappresenta anche il senso del riciclo visto che il materiale appare con un effetto “ruggine”.

E proprio "statua di ruggine" è il nomignolo che in tanti hanno affibbiato all'opera finita nel mirino, tra gli altri, anche delle forze di opposizione in Comune. Come, ad esempio, il consigliere della Lega Marco Curcio che non contesta l'opera in sé, bensì i costi che l'amministrazione si è sobbarcata: "A me piace, ad altri no; questione di gusti, del resto è arte contemporanea - esordisce Curcio -. Semmai, visto il periodo, mi chiedo se sia stato giusto spendere adesso dei soldi per questo. L'opera di Gormley costa ai pratesi 5mila euro al mese: resterà in piazza Duomo per sei mesi e costerà 18 mila euro per trasporto, installazione, assicurazione, a questi vanno aggiunti 11.600 euro di promozione, valorizzazione e didattica. Quasi 30mila euro da dicembre a giugno, giorno più o giorno meno. C'è chi dice che l'arte non si discute, ma quando l'arte è pagata con i soldi pubblici, la politica deve dire la sua. Cinquemila euro al mese non sono pochi, penso che forse sono troppi anche perché tra una cosa e l'altra potremo godercela si e no a primavera e chissà come tra restrizioni e divieti di circolazione".

Critico anche il Movimento 5 Stelle che ha depositato una question time per conoscere il costo di tale operazione. "Tralasciando la situazione di difficoltà economica in cui si trovano oggi molti pratesi, tra i quali tanti lavoratori del campo artistico - dice la consigliera Silvia La Vita - vogliamo ricordare che in quella stessa piazza a pochi metri distanza c'e' la Fontana del Pescatorello, un monumento di interesse storico e architettonico, lasciato ormai da anni a uno stato di abbandono. Ad ogni nostra richiesta di intervento ci viene risposto: non ci sono i soldi. L'ennesimo appello che facciamo al Pd è quello di valutare con attenzione l'impiego di risorse pubbliche, che non sono infinite, e di procedere per priorità: vanno benissimo installazioni di arte contemporanea ma se prima curiamo i nostri beni culturali esistenti, invece di lasciarli in uno stato di rovina e abbandono".