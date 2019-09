15.09.2019 h 14:56 commenti

La star del web WikiPedro ospite a sorpresa all’Assedio alla Villa

Il fenomeno della rete che racconta le bellezze toscane ha partecipato alla festa nella serata di sabato, in un bagno di folla e di selfie

Anche una star del web tra i partecipanti all’Assedioalla Villa 2019. A sorpresa, nella serata di ieri, sabato 14 settembre, è infatti arrivato alla festa in corso fino a stasera a Poggio a Caiano WikiPedro, il fenomeno della rete che racconta sui social le bellezze di Firenze e della Toscana.

Al secolo Pietro Resta, con la sua travolgente simpatia fa conoscere al pubblico del web, attraverso i suoi divertenti video, come un moderno cicerone 2.0, le storie e le tradizioni toscane. Reduce anche dal successo di una trasmissione televisiva andata in onda su rete nazionale quest’estate, proprio nei giorni scorsi era stato alla villa medicea di Poggio a Caiano, patrimonio Unesco e fiore all’occhiello dell’area, ed aveva raccontato la tormentata storia d’amore tra Francesco I de’ Medici e Bianca Cappello, che ebbe il suo teatro proprio nella residenza poggese. Ieri sera è tornato quindi al Poggio per partecipare all’Assedio: con la sua energia dirompente, ha portato un allegro scompiglio tra gli stand della festa, prestandosi ad un fiume di selfie con i partecipanti e strette di mano, oltre che a scherzi a gag.