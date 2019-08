01.08.2019 h 11:37 commenti

La Stamperia Rosso, nel mirino dei Si Cobas, al contrattacco: "Contro di noi campagna denigratoria e calunniosa"

L'azienda impiega circa 40 dipendenti sia italiani sia stranieri. Il titolare: "Applichiamo i contratti nazionali e rispettiamo tutte le normative. I problemi iniziati quando abbiamo licenziato due operai che si erano picchiati sul posto di lavoro"

Non ci sta Zhang Yong, amministratore delegato della Stamperia Rosso srl, a passare per sfruttatore, tantomeno per un violento che minaccia i dipendenti. Le accuse lanciate nei suoi confronti da alcuni operai pachistani che, con i rappresentanti territoriali di Si Cobas hanno ingaggiato una battaglia per ottenere condizioni di lavoro e contrattuali migliori, vengono respinte con forza e indignazione. “La mia azienda nasce nel maggio del 2018 e ad oggi conta una quarantina di dipendenti – scrive l'imprenditore – da me lavorano italiani, cinesi, pachistani, nigeriani, marocchini, afgani, filippini. L'azienda ha sempre applicato le condizioni stabilite dalla contratto nazionale, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e con il pagamento degli stipendi, pone particolare attenzione al rispetto delle norme, di tutte le norme comprese ovviamente quelle sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Addirittura vengono applicate – continua Zhang Yong – sanzioni disciplinari a quei dipendenti che si rifiutano di indossare i dispositivi di sicurezza. La Stamperia Rosso da mesi è vittima di una campagna denigratoria e calunniosa che non è possibile accettare”.E' la prima volta che l'amministratore delegato esce allo scoperto; fino ad oggi ha sempre preferito non replicare pubblicamente alle accuse avanzate dagli operai, accuse ritenute “gravissime, infondate e false”. “Ho prediletto la via della tutela nelle opportune sedi – dice – ma questo è un linciaggio mediatico quotidiano: non solo vittima di diffamazione, ma anche di calunnia. Sono stati superati i liberi delle libertà di esercizio dei diritti di protesta, di rivendicazione, di tutela e di difesa. Il rapporto con tutti i dipendenti, pachistani compresi, è stato sempre improntato al reciproco rispetto e collaborazione tanto che l'azienda si è adoperata nel pieno rispetto della legge per consentire a quei lavoratori che oggi la diffamano e la calunniano di avere contratti a tempo indeterminato così da regolarizzare la presenza sul territorio italiano”.L'amministratore delegato racconta che a ottobre dello scorso anno “è accaduto un grave e violento episodio ad opera di due dipendenti, di nazionalità pachistana, i quali si sono resi autori di una violenta rissa sul luogo di lavoro tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I due dipendenti sono stati licenziati per giusta causa, ricorrendone tutti i presupposti di legge e da lì ha avuto inizio ai nostri danni la campagna diffamatoria ad oggi ancora in corso”.L'azienda ha dato mandato ai propri legali, Venturi e Bandoni, di denunciare tutte le condotte diffamatorie e le minacce di cui l'amministratore delegato è stato bersaglio da parte di uno dei dipendenti che sta conducendo la battaglia.“Il linciaggio ai nostri danni – ancora Zhang Yong – sta proseguendo con la pubblica formulazione di accuse di reati tanto gravi quanto false ed infondate. In data 26.07.2019 sul quotidiano on line “Notizie di Prato” è apparso un articolo in cui il dipendente Danish Shazad ha dichiarato “Sono stato in Tribunale con il mio avvocato insieme ad altri sei colleghi di lavoro. Il giorno dopo il titolare è venuto da me e mi ha detto che mi avrebbe fatto a pezzi e che mi dovevo cercare un nuovo lavoro. Abbiamo paura ci sentiamo minacciati il titolare vuole agitare le acque noi no. Io lavoro nell’azienda da quattro anni e non me ne vado” preannunciando il deposito di una denuncia. Smentisco fermamente tale fatto di cui vengo accusato e denunciato e provvederò a depositare denuncia per calunnia”.Una denuncia è stata annunciata anche nei confronti del legale che assiste gli operai per le dichiarazioni rilasciate alla stampa. “Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché – conclude l'amministratore delegato della Stamperia Rosso – venga fatta chiarezza”.