28.04.2021 h 19:16

La sr325 bloccata da un incidente avvenuto a La Briglia. Coinvolta una moto

Lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Vaiano e una pattuglia della Municipale per i rilievi e per regolare il traffico

Bloccata la provinciale 325 all'altezza de La Briglia a causa di un incidente che si è verificato oggi 28 aprile intorno alle 18 e che ha coinvolto una moto che procedeva in direzione Vaiano e una macchina che viaggiava in direzione opposta. Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze della Misericordia di Vaiano per soccorrere, in codice giallo, i due feriti. Sul posto anche una pattuglia della Municipale della Val di Bisenzio per i rilievi e i carabinieri in congedo per dirigere il traffico visto che si è creata una lunga coda in entrambi i sensi di marcia. Ancora da accertare la dinamica dell' incidente.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

