20.05.2022

La squadra di badminton della scuola Mazzei di Poggio a Caiano alle finali dei campionati studenteschi

Stamani il sindaco Puggelli e l'assessore Ganucci hanno salutato i ragazzi in partenza per Trento dopo aver vinto i regionali: saranno loro a rappresentare la Toscana alla competizione

Il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e l’assessore alla scuola Fabiola Ganucci stamani 20 maggio sono andati a salutare i quattro ragazzi della scuola media Filippo Mazzei che lunedì prossimo partiranno per Trento per affrontare le nazionali di Badminton ai campionati studenteschi. Camilla, Francesco, Giovanni e Ginevra, dopo aver vinto il 3 maggio ad Arezzo i campionati regionali, andranno ora a rappresentare la Toscana e a sfidare le altre squadre provenienti da tutta Italia.

“Facciamo un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che siamo sicuri sapranno tenere alto il nome di Poggio a Caiano – dichiara il sindaco Puggelli. Dopo questi lunghi anni di pandemia e restrizioni, adesso hanno la possibilità di vivere una bellissima occasione di socializzazione che tanto è mancata a loro e a tutti noi, all’insegna dello sport e della sana competizione. Noi faremo il tifo per loro e sappiamo già che daranno il massimo, come del resto fanno nelle altre discipline scolastiche. Forza ragazzi!”

“Quest’anno scolastico – aggiunge l’assessore Ganucci - sta per giungere al termine e questi 4 ragazzi si apprestano anche ad affrontare l’esame di terza media, un passaggio fondamentale del loro percorso scolastico: la competizione che li aspetta e i 4 giorni che passeranno insieme a tanti altri studenti di tutta Italia la settimana prossima potranno sicuramente arricchire la loro esperienza come studenti e non solo. Ringraziamo e facciamo i complimenti ai professori Maggini e Leoni e a tutta la scuola che hanno seguito e continueranno a seguire i ragazzi anche in questa fase così importante“.

La scuola Mazzei nell’ultimo mese ha sostenuto anche altre competizioni, raccogliendo vittorie nei campionati provinciali e regionali di orienteering e atletica leggera e nel Trofeo città di Prato nella pallavolo e nel calcio a 5.