La sorella ha un grave tumore e servono soldi per le cure sperimentali negli Usa, appello alla solidarietà dei pratesi

Gemma ha scoperto la malattia due anni fa e dopo aver provato inutilmente ogni tipo di cura in Italia, ha come unica speranza un costosissimo centro medico in Texas. Il fratello e la sua famiglia tentano la strada della raccolta fondi per arrivare a mettere insieme mezzo milione di euro

Parte da Prato la raccolta fondi per aiutare una giovane donna a curarsi da una terribile malattia che la tormenta senza tregua da due anni. In Italia sono state provate tutte le cure possibili dopo aver consultato i vari centri specializzati, compreso quello del dottor Di Leo all'ospedale Santo Stefano di Prato. Purtroppo gli esiti non sono stati quelli sperati. Ora c'è solo una strada da percorrere, quella del centro MD Anderson di Houston in Texas. Questa è la storia di Gemma e della sua famiglia che non vuole arrendersi anche di fronte a cure costosissime. Si parla di mezzo milione di euro.

Il fratello di Gemma, Maso Benelli che abita a Prato, ha quindi deciso di lanciare una raccolta fondi pubblica: "Ogni anno in questo centro degli Stati Uniti - spiega - si svolgono sperimentazioni per la cura di carcinomi mammari molto aggressivi, come quello che ha colpito mia sorella due anni fa. Dovreste conoscerla Gemma, è una donna forte, curiosa, leale, è una zia premurosa, un'amica insostituibile, è impegnata nella diffusione del sapere scientifico e professionalmente impiegata nel reparto di Oncoematologia dell'ospedale di Careggi a Firenze, è amante degli animali, dei viaggi, dello sport, lavora come coordinatrice di Avventure nel Mondo e tanto tanto altro ancora".

Un ciclone di idee e di entusiasmo che ama la vita e continua a sorridere nonostante il male. Da qui lo "slogan" dell'iniziativa. "E' sempre stato "Gemma per tutti" ora siamo "tutti per Gemma".

"Gemma prosegue il fratello - sta vivendo anche questo periodo della sua vita con la positività che sempre l'ha contraddistinta, ed anche sapere di far parte di una rete virtuosa di persone che si supportano in questi momenti della vita le dà fiducia. Due anni fa, per la seconda volta nella sua vita le hanno diagnosticato un carcinoma al seno triplo negativo a cui è seguita la chemioterapia, la mastectomia completa e poi ancora vari cicli di chemio e radioterapia. A gennaio di quest’anno la notizia che il tumore si è diffuso anche ai polmoni e che sono presenti lesioni ossee e mediastiniche e da qui la paura di dover mettere un punto improvviso a tutto. Gemma sta proseguendo la terapia consigliata dai medici, ma pare che l'unica strada che davvero possa darle qualche speranza è quella delle sperimentazioni oncologiche per cui sono specializzati pochi centri nel mondo. Purtroppo, l'intero trattamento è davvero molto oneroso e la mia famiglia, pur mettendo insieme le forze, non può sostenere un tale carico. Mi auguro di cuore che questo messaggio vi arrivi nel modo più intenso possibile, affinché possiate comprendere l'amore che proviamo per Gemma e contribuire a dare un lieto fine a questa storia".



https://www.gofundme.com/tutti-x-gemma

In pochi giorni la raccolta ha già coinvolto quasi 500 persone. Chi desidera dare una mano alla famiglia di Gemma può accedere alla raccolta fondi cliccando al seguente link.

