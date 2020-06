17.06.2020 h 10:23 commenti

La solidarietà va a tempo di rock: online il concerto benefico degli Artemente

La band è composta in gran parte da sanitari e sabato si esibirà in diretta Facebook con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Il grande rock italiano e internazionale sarà protagonista, sabato 20 giugno alle 21.30, del concerto benefico in diretta Facebook della band di Prato Artemente. Durante lo spettacolo, che si terrà presso la Misericordia di Prato, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi che la band toscana ha attivato sulla propria pagina social e sostenere i progetti di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. "La nostra band – spiega il bassista e leader, dottor Umberto Langianni, medico anestesista/rianimatore – ha sempre avuto tra i suoi obiettivi la raccolta fondi per diverse Onlus e associazioni: questo primo esperimento in streaming lo abbiamo voluto dedicare all’Associazione Neuroblastoma". Gli Artemente hanno una storia piuttosto lunga alle spalle: "Siamo nati nel 2002, su mia iniziativa, proprio in ambito ospedaliero – continua il dottor Langianni – ma abbiamo interrotto l’attività nel 2006, in seguito alla morte di mia nipote Giulia, di soli 24 anni, a causa di una neoplasia. Da quell’enorme dolore è nata l’idea di creare un’associazione, il Futuro di Giulia, che portasse avanti progetti di sostegno ad altre Onlus nel ricordo di mia nipote. A questo punto anche gli Artemente hanno ripreso vita e da allora le raccolte fondi dei nostri concerti vengono sempre devolute a Il Futuro di Giulia che poi si occupa di distribuire gli importi ottenuti alle varie Onlus selezionate di volta in volta". Se l’aspetto benefico riveste primaria importanza, altrettanto si può dire per l’aspetto musicale e scenico: "Il nostro è un vero e proprio show multimediale – conferma il dottor Langianni – con un raffinato impianto luci e un sistema di videoproiezione che valorizza i passaggi musicali; suoniamo pezzi nostri, ma abbiamo anche allestito show completamente dedicati ai mostri sacri della musica italiana e internazionale come The Beatles, Pink Floyd e Vasco Rossi e in repertorio abbiamo circa 160 brani. Insomma, un concerto da vedere e da sentire!". I membri della band sono: Simone Serantoni, chirurgo vascolare, al sax; Umberto Langianni, anestesista/rianimatore, al basso; Michele Scelsi, infermiere professionale, alla voce; Michele Rispoli, tecnico di laboratorio analisi, alla chitarra; Fabrizio Rimediotti, impiegato, alle tastiere; Andrea Gallinella, perito chimico, alla chitarra; Filippo Palombo, imprenditore, alla batteria; Luca Cioppi, pensionato, tecnico videoproiezioni.

Il concerto sarà visibile ai membri del gruppo gli Artementini https://www.facebook.com/ groups/530027997170654/ e a chi parteciperà all’evento appositamente creato: https://www.facebook.com/ events/288643992290297/

Quanto sia apprezzata la band, sia sotto il profilo musicale, sia sotto quello della solidarietà, lo testimonia anche il fatto che sia nato un gruppo di fan su Facebook, chiamato gli Artementini.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus