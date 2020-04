Non si ferma nemmeno la vigilia di Pasqua la gara di solidarietà che sta vedendo impegnati singoli cittadini, gruppi spontanei, associazioni e aziende.

Sempre stamani anche i gruppi del tifo organizato biancazzurro hanno voluto dare il loro contributo. I tifosi dei "Prato Ultras" e della "Vecchia Guardia" hanno donato 550 mascherine all'ospedale Santo Stefano di Prato.

Arriva, invece, dalla Conferenza della San Vincenzo di Montemurlo il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno dato una mano ad aiutare le persone che più hanno avuto bisogno in questo difficile momento: "Supermercati e botteghe, volontari inaspettati da ogni dove, gente che divide la spesa a favore di chi non ha il necessario, le istituzioni, le parrocchie tutte, le associazioni, la desolazione e la sofferenza ha toccato il cuore di una moltitudine di persone, grazie a voi abbiamo potuto aiutare tutti".

L'associazione Nuovo rinascimento in collaborazione con il ristorante Dek italian bistrot di piazza delle Carceri prepareranno pasti caldi ai più bisognosi con cadenza settimanale e domani, in occasione della Pasqua, consegneranno 250 pasti al personale sanitario in servizio all'ospedale di Prato.Grazie alle donazioni di alcuni negozi del territorio (Bar Impero, Panificio Moretti, panificio Volpe) la Croce Rossa Comitato di Prato ha pensato di offrire ai reparti dell'ospedale Santo Stefano, dei doni pasquali in segno di riconoscimento e gratitudine a tutti gli operatori che lavorano al suo interno e ai degenti, che in questo difficile momento, si trovano costretti a stare lontani dai propri cari.