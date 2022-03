04.03.2022 h 15:23 commenti

La solidarietà non ha nazionalità: bielorusso porta aiuti ad un'ucraina. Il grande cuore dei pratesi

L'incontro nella sede dell'associazione Cieli aperti tra Alina e Denis: "Quando avevo bisogno sono stato aiutato. Ora tocca a me". Processione continua di cittadini al centro raccolta della Caritas

La solidarietà non ha bandiere e neppure nazionalità, a differenza di quanto succede in guerra. E così Alina, di origine ucraina, ha scaricato dal furgone del biellorusso Denis scatoloni di alimenti e generi di prima necessità destinati al suo popolo.

Un incontro casuale nell'ex cinema Controluce adibito a magazzino per la raccolta della Caritas gestita dall'associazione Cieli aperti, dove Alina ha dato la sua disponibilità come volontaria. "La mia famiglia è ancora in Ucraina e non vuole venire in Italia, mi sento impotente. L'unico modo di aiutarli è questo". Per Denis invece, è una questione di giustizia. "Quando sono venuto a Prato dalla Biellorussia- racconta - sono stato aiutato e adesso è il mio turno di aiutare. Per ora ho raccolto dei generi di prima necessità, se potrò verrò anche ad aiutare".

Ma sono in tanti che si offrono come "bassa manovalanza" per dividere e inscatolare tutti i generi raccolti: "Oggi - spiega Saverio - sono andato a fare la spesa e poi ne ho fatto un po' anche per questa iniziativa. Quando sono arrivato ho visto che c'è tanto da fare:ho tempo a disposizione e volentieri vengo ad aiutare".

Per tutta la mattina è stata una vera e propria processione di persone che portano scatoloni e sacchetti: "Come sempre la risposta dei pratesi è stata di grande generosità - spiega Giovanni Bellandi presidente di Cieli Aperti - già dalle 8,30 in tanti erano in coda per entrare. Molti si offrono come volontari e questo è ancora più bello perchè lavorando insieme si sperimenta anche il senso di carità e di condivisione."

La raccolta proseguirà anche nei prossimi giorni (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12) Servono zucchero, pasta, riso, sale, passata di pomodoro, olio, tè, caffè, alimenti per bambini, frutta e verdura in scatola. E poi: shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, saponi, spazzolini, assorbenti, pannolini per bambini, creme protettive, disinfettanti. C'è bisogno inoltre coperte e sacchi a pelo.

Le scatole sono destinate alla Caritas di Lubino, in contatto con quella diocesana. "Non mi aspettavo tanta generosità - ha spiegato don Enzo Pacini direttore della Caritas - il prossimo passo è quello di preparare i documenti e organizzare una prima spedizione. Avevo pensato a dei pulmini, ma se si continua così serve un tir".

Anche la Misericordia ha organizzato una propria raccolta di generi di prima necessità che durerà fino al 9 marzo: farmaci, vestiario invernale e alimenti a lunga conservazione sono le necessità urgenti per la popolazione in guerra. Ma in particolare servono medicinali e materiali per la medicazione (bende, disinfettanti ecc.) oltre che pannolini per bambini che potranno essere portati nella sede centrale della Misericordia e in tutte le sezioni dell'Arciconfraternita.