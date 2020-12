05.12.2020 h 12:07 commenti

La solidarietà fa tappa a scuola: raccolta di generi di prima necessità per le famiglie bisognose

Dal 9 al 18 dicembre gli alunni dell'istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo potranno donare pasta, latte, tonno, biscotti. La distribuzione verrà fatta dalla San Vincenzo de' Paoli. Occasione per dimostrare vicinanza a chi ha meno possibilità

Anche l’istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo scende in campo per le famiglie bisognose e dal 9 al 18 dicembre prossimi promuove la “Settimana Solidale”. Sono coinvolte nel progetto tutte le scuole dell’istituto, dall’infanzia fino alle medie. Ogni alunno potrà portare a scuola un bene alimentare di prima necessità che sarà depositato in uno scatolone: olio, legumi in barattolo, tonno, pasta e biscotti, cioccolata, latte, carne a lunga conservazione, pomodori pelati, prodotti per l’igiene della persona. Tutti gli alimenti e prodotti raccolti saranno ritirati dall’associazione Geyfa e distribuiti alle famiglie bisognose di Montemurlo dalla San Vincenzo de’ Paoli. Un’occasione anche per educare alla solidarietà, durante la settimana, infatti, gli insegnanti promuoveranno argomenti di riflessione sui temi della promozione di azioni di aiuto e sostegno verso il prossimo e sulla responsabilità sociale. « Sarà un Natale diverso quello che ci apprestiamo a vivere, ma questa può essere davvero un’occasione importante di riflessione e di educazione alla solidarietà in un momento difficile dal punto di vista sanitario ma anche economico.- dice l’assessore alle politiche sociali del Comune, Alberto Fanti – Tante famiglie stanno attraversando difficoltà a causa della perdita o riduzione del lavoro ed è quindi importante che i bambini capiscano il valore della solidarietà in una comunità capace di stringersi nei momenti più duri».

