23.05.2020 h 13:23 commenti

La solidarietà continua anche nella Fase 2 per sostenere le famiglie in difficoltà

E' possibile contribuire attraverso il Comitato Pro emergenze. I soldi raccolti, permetteranno alle famiglie in lista di attesa di accedere ai buoni spesa, tramite l’intervento dei Servizi Sociali del Comune di Prato

La solidarietà non si ferma nemmeno durante la fase 2. Accanto agli interventi resi possibili grazie a fondi stanziati dal Comune e dal Governo, un forte supporto alla comunità è arrivato dai gesti di generosità per l’emergenza Covid-19. Un aiuto che ancora oggi è importante, basta pensare come, nell’ambito dei provvedimenti finanziati dal governo per l’emergenza socio-economica conseguente alla pandemia, 3.300 famiglie hanno usufruito dei buoni spesa a fronte di 5.145 nuclei ammessi. Non tutti perciò hanno ricevuto il buono spesa, a causa dell’esaurimento delle risorse. L’ordinanza di Protezione civile nazionale prevedeva infatti che chi non aveva altri contributi pubblici dovesse avere priorità, e infatti sono stati erogati buoni a tutte le domande con queste caratteristiche. Sono stati erogati buoni spesa anche alle prime 800 domande di coloro che avevano dichiarato altri contributi, ma le restani, circa 1800, sono ancora in lista di attesa e sicuramente la situazione economica di queste famiglie è tuttora in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per questo, pochi giorni fa, è stata votata dal consiglio comunale una mozione su proposta della consigliera Sandra Mugnaioni (Demos) affinché la solidarietà di molti potesse permettere a chi è in difficoltà di non restare indietro.

Sarà quindi possibile contribuire attraverso il Comitato Pro emergenze con causale di versamento “ Emergenza famiglie Covid-19" Codice IBAN: IT31A0306921531100000005806

Le cifre versate potranno essere scaricate dalla propria dichiarazione dei redditi, secondo quanto già deciso dal Consiglio comunale e quanto previsto dal decreto “Cura Italia” del 24/03/2020. I soldi raccolti, permetteranno alle famiglie in lista di attesa di accedere ai buoni spesa, tramite l’intervento dei Servizi Sociali del Comune di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus