21.09.2021 h 15:28 commenti

La signora Lina Pucci compie 100 anni, gli auguri del sindaco di Vernio

La centenaria abita a Terrigoli dove è molto conosciuta per avervi svolto a lungo la sua attività di commerciante

Festa grande a Terrigoli nel comune di Vernio per i cento anni della signora Lina Pucci, conosciutissima anche per l’attività di commerciante che ha svolto per decenni nella frazione. Il sindaco Giovanni Morganti, nei giorni scorsi, ha voluto portare personalmente gli auguri a nonna Lina consegnandole, a nome di tutta la comunità, un affettuoso riconoscimento.