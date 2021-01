21.01.2021 h 18:37 commenti

La sicurezza stradale si impara con lo "Stradoca": il gioco in regalo ai bambini delle scuole di Montemurlo

Insegna i comportamenti più giusti da tenere sulla strada per evitare i pericoli e le condotte scorrette

Il Comune di Montemurlo, in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, mercoledì 20 gennaio, ha consegnato nelle scuole primarie del territorio lo “Stradoca”, un gioco dell'oca che insegna i comportamenti più giusti da tenere sulla strada per non incorrere nei pericoli. A causa del Covid-19, infatti, quest'anno, il progetto sull'educazione stradale “La strada giusta”, promosso da quasi vent'anni dalla polizia municipale di Montemurlo nelle scuole del territorio, si è dovuto temporaneamente fermare. Così l'amministrazione comunale ha pensato di regalare un gioco da tavolo, che potesse aiutare i bambini ad apprendere la sicurezza stradale divertendosi.

La consegna dei giochi è avvenuta alla scuola primaria “Margherita Hack” di Bagnolo nella classe 4 A ed erano presenti la preside del comprensivo “Hack”, Maddalena Albano, gli ispettori della polizia municipale Stefano Grossi e Stefano Melani, la comandante ad interim della polizia municipale, Vera Aquino e l'assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi che sottolinea: "Seppure nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria in atto, abbiamo deciso come amministrazione di donare ai bambini della primaria questo gioco che vuole essere uno stimolo ad apprendere le regole che riguardano il codice della strada. La scuola, affiancata dalla polizia municipale, ha il compito di diffondere comportamenti appropriati per educare i giovani a una cittadinanza consapevole anche quando si parla di sicurezza stradale".

In “Stradoca” vincono tutti, i bambini scelgono di quanto avanzare in base alle carte che giocano dalla loro mano. Così, sono loro a decidere se finire su una casella del comportamento giusto che dà benefici, o su una casella del comportamento sbagliato, che dà svantaggi. "È importante, fin da piccoli, imparare le regole della sicurezza stradale e avere la consapevolezza che certi comportamenti non corretti sulla strada possono avere conseguenze anche molto gravi. - aggiunge il sindaco Simone Calamai - Speriamo che, passata l'emergenza sanitaria, i nostri agenti di polizia municipale possano tornare a far lezione di sicurezza ed educazione stradale, perché i nostri nostri ragazzi sono i cittadini di domani".

Nei prossimi giorni i giochi dell'oca sulla sicurezza stradale saranno distribuiti in tutte le 35 classi di scuola primaria del territorio.