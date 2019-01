21.01.2019 h 18:31 commenti

La Sibe stende l'Audax Carrara e torna prima da sola in testa alla classifica

Prova d'autorità dei pratesi che mantengono inviolato il parquet di casa in una sera dove coach Pinelli può dare spazio anche alla linea verde

La partenza fulminante della Sibe non lascia scampo all'Audax Carrara. I Dragons sono così di nuovo solitari in testa alla classifica e unici a tenere inviolato il proprio parquet. Avvio sprint dei pratesi che dopo un iniziale 13 a 0, chiudono il primo quarto sul 20 a 5. Pratesi poi bravi a rimanere concentrati e non offrire mai la possibilità di rientrare ai temibili avversari; temibili soprattutto perché l'Audax Carrara veniva da 4 vittorie consecutive e fuori casa era la squadra migliore della Silver con 5 vittorie ed una sola sconfitta.

Nell'ultimo quarto coach Pinelli ha voluto concedere la standing ovation ai senior, svuotando la panchina; ed i giovani si sono fatti trovare pronti con i millenials Saccenti e Pacini a canestro con belle iniziative, oltre a Lancisi e Guarducci, e una menzione particolare a Sangermano, per la prima volta in doppia cifra per punti (10) e per valutazione.

Adesso trasferta impegnativa sabato prossimo a Pontedera che si è rinforzata con l'inserimento di Doveri.

SIBE PRATO-AUDAX CARRARA 89 a 66

(20/5 – 43/22 – 67/38)

Dragons: Danesi 11, Biscardi, Saccenti 1, Staino 10, Sangermano 10, Fontani 15, Lancisi 2, Guarducci, Smecca 11, Pinna 12, Pacini 3, Taiti 14; Allenatore: Pinelli. Assistenti: Fusi e Parretti.

Audax: Bianchini 12, Munoz 2, Riccardi 5, Menconi M. 16, Leporati, Menicocci, Menconi E. 4, Leonardi 4, Valenti 4, Viola 4, Servadio 2, Bertuccelli 13; Allenatore Discepoli

Arbitri: Uldanck di Pisa e Costa di Livorno