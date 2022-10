23.10.2022 h 14:53 commenti

La Sibe Gruppo AF cala il poker e resta al comando della serie C Gold di basket

Quarta vittoria consecutiva per la formazione pratese che espugna 77-79 il parquet di Cecina al termine di una gara combattuta punto a punto fino alla sirena

La Sibe cala il poker e con la quarta vittoria consecutiva in C Gold conferma il primo posto in classifica. Con cuore, spirito di sacrificio in difesa e massima lucidità la formazione pratese sbanca nel finale Cecina (77-79) grazie ad una prova di squadra magistrale

Magni top scorer con ben 19 punti; l’ex Salvadori si fa trovare pronto con 15 rimbalzi. A riprova dell’ottima prestazione del collettivo i 16 assist di squadra; nell’ultimo minuto senza i due play titolari in campo, Sibe Gruppo AF a segno con quattro giocatori diversi. Infine, ancora cinque giocatori in doppia cifra.

La partita è stata tirata fino in fondo e combattuta sempre con un ultimo quarto al cardiopalma: giocato punto a punto, con ultimi minuti di ottimo livello e una lucidità impeccabile.

Nel post-gara coach Marco Pinelli non nasconde la sua soddisfazione:“Partita bellissima a tratti per qualità sembrava da categoria superiore - dice -. Complimenti ai miei ragazzi per l’abnegazione nei 40’. Grazie ai tanti tifosi venuti da Prato e ai giovani di coach Nistri rimasti a vedere la partita e a fare il tifo dopo la loro partita. È un segno di grande appartenenza”.

Il tabellino: Magni 19, Pacini 16, Mascagni 14, Staino 11, Salvadori 11, Danesi 3, Smecca 3, Manfredini 2, Mercogliano, Pinelli, Ndoye e Forti non entrati.