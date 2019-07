12.07.2019 h 08:33 commenti

La sezione arbitri di Prato festeggia le sue nuove giacchette nere

Tre gli arbitri appena promossi che hanno incassato la grande soddisfazione della sezione pratese: "Stimolo per tutti i giovani che puntano al grande traguardo"

Brindisi con soddisfazione per la sezione arbitri di Prato sempre fucina di nuove promesse. Nei giorni scorsi sono state infatti ufficializzate le novità per la prossima stagione che hanno riguardato anche la giacchette nere pratesi, capitanati dal presidente Tommaso Di Massa. Tre gli arbitri promossi alle categorie superiore: Mattia Nigro che dalla Cai passa alla Can D mentre Adil Bouabid insieme ad Edoardo Manedo Mazzoni volano alla Cai, dopo una brillante stagione alla Cra Toscana. Promozione importante tra gli assistenti arbitrali, grazie al meritato successo portato a casa dal pratese Alessio Berti che da settembre rappresenterà la sezione, come guardalinee, nel campionato di calcio di serie B. Per quanto riguarda invece il settore osservatori arbitrali, promozione per l’associato Gaspare Maurizi che dalla Cra Toscana passa alla Can 5 del calcetto. “Sono molto soddisfatto di questi traguardi – ha dichiarato un contento Tommaso Di Massa presidente di sezione – perché premiano il lavoro della nostra realtà pratese oltre che l’impegno di questi ragazzi che fanno tanti sacrifici. Questi successi sono anche uno stimolo per tutte le altre nostre giovani promesse perché – ha concluso il presidente pratese – dietro queste promozioni c’è un grande lavoro ed una grande partecipazione che ci fa ben sperare anche per i prossimi anni avvenire”.

