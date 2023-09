15.09.2023 h 15:23 commenti

La sesta edizione della "Da Porto a Porto" ha raccolto quasi 85mila euro per Att

Ieri la consegna dell'assegno con il ricavato della manifestazione che si è svolta lo scorso 7 agosto con 60 atleti che, in solitaria o staffetta, hanno affrontato i 22 km di mare da Porto Ercole fino a Porto Santo Stefano

Un assegno di quasi 85mila euro è stato consegnato ieri, giovedì 14 settembre, con il ricavato della sesta edizione della "Da Porto a Porto", nuotata solidale a favore dell’Associazione Tumore Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore, assistendo anche le loro famiglie. La nuotata si è svolta lo scorso 7 agosto e ha visto impegnati oltre 60 atleti che, in solitaria o staffetta, hanno affrontato i 22 km di mare da Porto Ercole fino a Porto Santo Stefano.

Lorenzo Massai, dentista di professione e consigliere dell’Att, nel 2018 ha avuto l’idea di organizzare questa iniziativa portata avanti di anno in anno con grande entusiasmo, con il fattivo supporto della Polisportiva Nuotatori Prato, dell'Associazione Amici del Guzzo e di tutte le realtà istituzionali del Monte Argentario.

Quest’anno, come detto, è stata donata la cifra record di oltre 84.800 euro e per l’occasione è stato consegnato proprio da Lorenzo Massai nella sede Att di Prato un maxi assegno simbolico alla presenza di operatori, volontari, sostenitori e del sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Una cifra straordinaria che si aggiunge agli oltre 298.000 euro consegnati negli anni precedenti.

Grazie a questi fondi è stato possibile garantire una migliore qualità di vita ai malati oncologici e finanziare importanti progetti, fra cui l’acquisto di un furgone attrezzato per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari, la realizzazione di importanti servizi specifici a domicilio come i prelievi ematici e l’inserimento di nuove figure professionali nello staff medico-sanitario. In particolare l’edizione di quest’anno della Da Porto a Porto è stata dedicata al sostegno del progetto “SOStegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore”.