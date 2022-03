14.03.2022 h 10:27 commenti

La scuola si prepara ad accogliere gli studenti ucraini: 1.737 posti in tutta la provincia

Nelle primarie si potranno accogliere fino a 750 bambini, 300 all'infanzia. Primo giorno di scuola per una studentessa del Brunelleschi che ha chiesto di sostenere gli esami integrativi per completare il percorso di studi. Al Datini potenziato lo sportello psicologico, ma servono mediatori linguistici

alessandra agrati

Anche la scuola si prepara ad accogliere i profughi. In tutta la provincia i posti a disposizione dall'infanzia alle superiori sono 1.737 di cui 750 nelle primarie, 300 nell'infanzia, 271 nelle medie e 416 nelle superiori. La maggiore disponibilità è in Val di Bisenzio con 300 posti tra Vernio e Vaiano dall'asilo alle secondarie di primo grado. Sono già sette gli studenti inseriti, sei all'Ic Bartolini di Vaiano.Intanto al liceo Brunelleschi ha già iniziato a frequentare una studentessa di Kiev, è iscritta al quarto anno, ma per lei è più facile perché parla l'italiano. “Avevamo già contatti con lei – spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – perchè durante l'estate è stata ospite di una famiglia. Stiamo predisponendo gli esami integrativi per permetterle di ottenere il prossimo anno la maturità. La scuola da cui proviene non è esattamente un liceo artistico, ma si avvicina abbastanza”.Intanto è stata attivata una piattaforma ministeriale dove i dirigenti scolastici una volta alla settimana aggiornano i dati sui nuovi arrivi. Sarà invece la prefettura a decidere dove inviare i ragazzi. Per i più piccoli vale il criterio della territorialità per quelli grandi di compatibilità con la scuola frequentata in Ucraina. “Stiamo cercando – ha spiegato Fabiana Fioravanti assessore alla pubblica istruzione a Vaiano – di allestire un percorso di inserimento che non sarà immediato. Innanzitutto bisogna che i ragazzi siano in regola con i vaccini, poi hanno bisogno di tranquillità per cui vedremo come poterli fare frequentare rispettando anche il loro legittimo bisogno di tranquillità e di stare con le loro mamme”Altro problema è l'ostacolo della lingua, per cui servono mediatori culturali. Al Datini dove la disponibilità dei posti è di cinquanta, solo dieci nelle prime, è già pronto lo sportello psicologico, ma serve un traduttore.Tra le scuole che offrono maggiore disponibilità c'è il Gramsci Keynes con cento posti, seguito dal Buzzi dove nove saranno inseriti al serale, trentaquattro al biennio e ventotto al triennio. Pochi i posti al Marconi e al Dagomari dove la disponibilità è di quindici posti, Livi e Brunelleschi ospiteranno rispettivamente venti studenti tra l'altro in una prima dello scientifico sta già frequentando un ragazzo afghano arrivato a Prato in agosto. Poca la disponibilità, anche per la tipologia di scuola, al Cicognini di via Baldanzi con quindici posti, nessuno al musicale e sessantasei al Rodari ma solo nel triennio.