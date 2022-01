26.01.2022 h 12:08 commenti

La scuola primaria Poli raddoppia: a settembre la prima campanella per i bambini nella sede rinnovata

Una nuova palazzina con due mense, lo spazio per l'attività motoria e quattro aule. In via Miliotti sarà trasferita anche una sezione della scuola secondaria e realizzato un laboratorio di robotica

La scuola ptrimaria Poli si amplia. Da settembre saranno utilizzabili gli spazi della nuova palazzina; al piano terra due mense e uno spazio per l'attività motoria e quattro aule al secondo piano. Il nuovo edificio sarà collegato con quello centrale della scuola realizzata nel 2008. Lavori costati 1milione 900 mila euro di cui 700 finanziati dal Miur.

"L'ampliamento della scuola - ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - è dovuto alla crescente domanda di iscrizioni. I locali saranno consegnati a settembre e quindi dal prossimo anno scolastico a disposizione degli studenti".

La nuova palazzina non è la sola novità per l'istituto comprensivo Levi: "Avendo più spazi a disposizione - ha spiegato la dirigente scolastica Gabriella Franco - abbiamo deciso di trasferire una sezione della scuola secondaria in via Miliotti, nella vecchia palazzina, quella nuova con gli spazi inclusivi e innovativi sarà riservata ai bambini della primaria circa 300. Iniziamo con la prima classe per rispondere alle richieste dei genitori. Inoltre realizzeremo un nuovo laboratorio di robotica nello spazio dove attualmente c'è la mensa".

Proseguono i cantieri anche in altre scuole, sono tredici quelle monitorate dagli uffici del Comune che hanno bisogno di interventi di messa in sicurezza del solaio. L'importo complessivo è di 300mila euro. "Lavori resi necessari - ha spiegato il progettista Francesco Sanzo - per evitare la caduta di calcinaci , in particolare alla scuola secondaria Fermi dove i lavori sono terminati i primi di gennaio. Ora proseguiranno negli altri istituti".