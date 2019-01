20.01.2019 h 13:17 commenti

La scuola pratese piange la maestra Laura: "Aveva un sorriso per tutti"

E' scomparsa a 64 anni l'insegnante Baroncelli, per tanti anni una delle colonne della scuola primaria "Le Fonti". I funerali domani mattina a Grignano

Grave lutto per il mondo della scuola pratese. Si è spenta venerdì 18 gennaio, a 64 anni, la maestra Laura Baroncelli. Da tempo lottava contro una grave malattia. La maestra Laura è stata una colonna portante a servizio delle primarie "Le Fonti" per tantissimi anni. Così la ricordano con commozione le colleghe, il personale e i genitori dei suoi ex alunni dell'Istituto Convenevole da Prato.

Laura Baroncelli era andata in pensione tre anni fa, dopo aver voluto prolungare il lavoro per poter accompagnare i suoi alunni di una terza elementare fino alla quinta, concludendo così con loro il ciclo di studi.

I funerali di Laura Baroncelli si terranno domani, lunedì 21 gennaio, alle 10 nella Chiesa di Grignano.

"Ricordiamo la maestra Laura con tanto affetto - dicono i genitori e gli ex allievi della docente -. Era sempre disponibile, aveva un sorriso per tutti e soprattutto una grande passione e dedizione per il proprio lavoro. Buon viaggio maestra Laura!".