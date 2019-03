19.03.2019 h 18:05 commenti

La scuola media Fermi in evidenza ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Due squadre composte dagli alunni dell'istituto hanno disputato le semifinali nazionali e sono in attesa dell'esito. La finale si terrà alla Bocconi di Milano, mentre quella internazionale sarà a Parigi

La scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi per la prima volta partecipa ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici e arriva alla fase della semifinale nazionale. Dopo le precedenti fasi selettive nei giorni scorsi si è svolta a Firenze la semifinale che ha visto impegnati Edoardo Allocca, Laura Caccamo e Niccolò Comparini per la categoria C1; Benedetta Compagnoni, Lorenzo Bonitatibus e Federico Postiferi per la categoria C2.

Ora l’attesa è per i risultati che decreteranno il passaggio alla finale nazionale (si svolgerà a Milano, in Bocconi, l’11 maggio) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto. Grande soddisfazione per i docenti Gianni Gallai, Alessandra Matteucci e Ilaria Signori che hanno lanciato gli studenti pratesi in questa entusiasmante competizione e grande emozione per gli alunni che sognano di rappresentare l’Italia alla finalissima di Parigi.

Quella del 2018-19 è la trentatreesima edizione nel mondo di Giochi Matematici e la ventiseiesima edizione organizzata in Italia dal Centro pristem dell'Università Bocconi. Nel mondo sono più di 200.000 i concorrenti provenienti da tre continenti che si sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi "giochi".