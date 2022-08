04.08.2022 h 12:11 commenti

Terminati i lavori di restyling della scuola dell'infanzia Malaguzzi a Montemurlo

E' stato realizzato un giardino attrezzato con un'area gioco. Nel nuovo parcheggio su via Carducci sarà creato uno stallo di sosta per gli scuola- bus e un percorso protetto per i bambini

Il Comune di Montemurlo ha completato il restyling del giardino della scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi” con la realizzazione di una nuova area gioco.

L'edifico della scuola dell'infanzia di Novello ha mantenuto su tutti i lati un'area verde, ma il giardino principale, dopo i lavori di ristrutturazione e di realizzazione della nuova rotatoria tra via Carducci- via Rosselli, è stato spostato sul lato posteriore che confina con il nuovo parco urbano e di cui costituisce un'ideale prosecuzione. In questa zona è stata realizzata una nuova area giochi con una coloratissima pavimentazione in gomma colata anti-urto e nuovi giochi. Inoltre è stata completamente sostituita la vecchia recinzione metallica con una nuova adatta a preservare la privacy e la sicurezza della scuola. La recinzione è di colore bianco che, insieme al rosso della facciata della scuola, ricorda i colori del gonfalone comunale di Montemurlo. Non appena le temperature torride di questi giorni caleranno, sarà seminato un nuovo manto erboso e piantati alberi e siepi con la funzione di ombreggiare lo spazio e consentirne l'uso anche durante l'estate. Nelle immediate vicinanze della scuola dell'infanzia, all'interno del nuovo parco urbano, sorgerà una grande area giochi di 600 metri quadrati che i bambini potranno frequentare dopo la scuola. Infine, nell'ottica della massima sicurezza di tutto l'edificio, è stato realizzato un impianto antincendio ad idranti esterni.

Nei prossimi mesi saranno spostati gli accessi principali della scuola per l'infanzia che, dalla trafficata via Rosselli, saranno collocati sulla parte posteriore verso il nuovo parco urbano ( ex campo sportivo) garantendo così maggiore sicurezza per i bambini. Nel nuovo parcheggio su via Carducci sarà creato uno stallo di sosta per gli scuola- bus e un percorso protetto per i bambini che devono raggiungere la scuola. Attualmente nella porzione della scuola di Novello destinata al centro polivalente si trovano gli uffici lavori pubblici e patrimonio, che hanno lasciato la sede di via Toscanini per permettere il completamento dell'intervento di miglioramento sismico in corso. Il centro di Novello è destinatao a diventare un centro interculturale, con spazi per il coworking e le start up giovanili, mentre l'altra ala continuerà ad ospitare la scuola per l'infanzia “Loris Malaguzzi”.

"Un nuovo giardino - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - che si pone in diretta connessione con il nuovo parco urbano. Nei prossimi mesi, quando apriremo la scalinata, sarà creato un nuovo percorso di accesso alla struttura più sicuro e agevole per i bambini e i genitori. Un altro intervento che va a migliorare le nostre scuole e la loro fruibilità".

L'intervento di sistemazione del giardino della scuola Malaguzzi di Novello fa parte del grande progetto M+ M del nuovo centro cittadino.