La scuola dell'infanzia di Schignano dichiarata inagibile, i bambini trasferiti alla Tignamica

Dal 9 gennaio 25 bimbi con le loro insegnanti cambiano sede, resteranno almeno fino a giugno. Il sindaco Bosi: "Faremo di tutto per non chiudere l'asilo di Schignano. Ci facciamo intanto carico dei costi dello scuolabus"

La scuola materna di Schignano è stata dichiarata inagibile, dal 9 gennaio i 25 bambini dell'asilo saranno trasferiti alla Tignamica l'amministrazione comunale si farà carico dei costi del trasporto garantendo uno scuolabus che parte da Migliana, passa da Schignano e arriva alla Tignamica e ovviamente il percorso contrario, gli orari delel elzioni e le insegnanti non cambiano.

La comunicazione del trasloco è stata data ieri, 28 dicembre, nel corso di un'assemblea voluta dall'amministrazione comunale con genitori ed insegnanti. "Periodicamente - ha spiegato Fabiana Fioravanti assessore all'istruzione - effettuiamo controlli sulle nostre strutture. L'antivigilia di Natale è arrivata la documentazione che dichiara inagibile, per motivi strutturali la parte vecchia dell'edificio. Da qui la necessità di trovare un nuova scuola".

Il Centro visite di Schignano nel 2014 era stato adattato per far fronte alla chiusura, sempre per motivi strutturali, della scuola materna di Migliana, frequentata da numerosi bimbi residenti nel comune di Vaiano. Terminata l'emergenza ha mantenuto la funzione di scuola. "Abbiamo cercato altre strutture in loco - spiega Fioravanti - ma non ce ne sono a disposizione: locali della parrocchia e circolo Arci non sono idonei. Nessuna possibilità neanche fra gli edifici privati. L'unica soluzione è stata la Tignamica: la scuola può ospitare fino a 100 bambini e con l'arrivo degli alunni di Schignano si arriva a 85, garantendo anche l'ingresso per le nuove leve, inoltre le aule sono pronte e c'è anche spazio in giardino".

Sicuramente i bambini resteranno in questa scuola fino a giugno "Stiamo facendo delle valutazioni economiche - ha spiegato il sindaco Primo Bosi - il costo per la messa in sicurezza totale sono molto onerosi. La priorità sono la salvaguardia dei bambini, faremo tutto il possibile per non chiudere a Schignano, l'asilo è un importante servizio per la comunità".

Sulla chiusura della scuola è intervenuta anche l'opposizione. "Si tratta - si legge in una nota a firma Lista Vaianesi- di un problema che, come spesso accade, arriva al suo apice dopo essere stato celato, come la polvere sotto il tappeto. A quanto dicono i genitori la situazione era nota fin da maggio e quindi il silenzio ed il riserbo tenuti su questo problema a livello istituzionale è ancora più incomprensibile.Adesso è il momento di leccarsi le ferite e, per chi è causa del problema, di trovare un soluzione. Siamo vicini ai genitori, dei quali comprendiamo i disagi e le preoccupazioni, e prendiamo nota di un’altra questione da risolvere entro la fine di questa legislatura".



