La scuola dell'infanzia Borgosanpaolo diventerà modello europeo di sostenibilità

L'istituto è stato selezionato dal progetto europeo Sole per sostenere la riqualificazione energetica, innovativa e sostenibile degli edifici pubblici nell'area del Mediterraneo

La scuola dell'infanzia Borgosanpaolo e il suo spazio giochi "Le Girandole" sono stati selezionati in Italia come azione pilota di un intervento di risanamento nell'ambito del progetto europeo Sole, nato per sostenere la riqualificazione energetica, innovativa e sostenibile degli edifici pubblici nell'area del Mediterraneo.

L'azione pilota che interesserà l'edificio scolastico pratese consisterà nell'implementazione di soluzioni tecniche efficaci per abbattere consumi ed emissioni, andando a migliorare l'efficienza energetica della scuola e dello spazio giochi risalenti ai primi anni '60. I lavori saranno gestiti dall’ufficio Politiche Energetiche del Comune di Prato, che da tempo progetta e gestisce appalti che hanno lo scopo di ridurre consumi ed emissioni delle strutture comunali, per gravare il meno possibile sul bilancio comunale e promuovere le politiche ambientali. Di pari passo con l'intervento tecnico di efficientamento previsto con l'azione pilota, l'Agenzia regionale per il recupero delle risorse (Arrr) ha lanciato una campagna dal titolo "Act Green" che coinvolgerà lo stesso istituto dell'infanzia Borgosanpaolo per cambiare le abitudini dei singoli soggetti, compreso il personale scolastico, le famiglie e i bambini. La campagna si articola in una fase informativa, laboratoriale, social con la diffusione del materiale prodotto da Anci Toscana su Città di Prato relativo alle buone pratiche da mettere in atto per ridurre il consumo energetico in generale.



"Il nostro istituto ha accolto favorevolmente l'attuazione del Progetto Sole - ha commentato la dirigente scolastica Emanuela Antonella Lucirino - che si va ad inquadrare in un contesto curriculare già improntato sul valore della sostenibilità, macroarea tematica dell'educazione civica trasversale e afferente agli obiettivi previsti nell'Agenda 2030. Per la parte educativo didattica a scuola si realizzeranno alcuni laboratori che vedranno come protagonisti i bimbi della materna del nostro istituto. I laboratori saranno realizzati da personale di Anci Toscana. Prima però si terrà un webinar di presentazione del Progetto a livello informativo sia con il personale che con le famiglie. Crediamo che implementare come scuola le buone pratiche riguardanti la tematica della sostenibilità educando in tal senso già i bambini sia oggi più che mai necessario per costruire una società migliore per noi tutti".

Il progetto Sole è finanziato con oltre 3,5 milioni di fondi europei e ha come capofila Anci Toscana, che coordina enti pubblici e privati di sette Paesi dell'area. "È molto importante che i bambini siano coinvolti sin dalla più tenera età nei temi della sostenibilità e del risparmio energetico, in modo da imparare subito le buone pratiche - aggiunge anche l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi - In questo la scuola ha un ruolo fondamentale. Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi che il progetto Sole abbia coinvolto un istituto scolastico del territorio come unica azione pilota in Italia".